Dha İstanbul -  Hastalık Nedeniyle Lisanslarını Kaybeden Pilotlara Destek





Türkiye'de sağlık sorunlarından dolayı lisanslarını kaybeden pilotlara Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı 250 bin TL'ye kadar maddi destek veriyor. Vakıf Başkanı Pilot Hüseyin Belpınar,"Sağlıklarını kaybettiklerinde maalesef meslek sona eriyor. Ama böyle bir garanti sağlandığında arkadaşlara çok büyük bir avantaj sağlıyor."dedi.



Sivil havacılık kuralları gereği, yolcu taşıyan ve ticari hava taşımacılığı operasyonlarında pilotlar belirli zaman aralıklarında sağlık muayenelerine girerek sağlık sertifikalarını yenilemeleri gerekiyor. Bu muayenelerde bazı pilotlara geçici veya kalıcı elverişsizlik raporu veriliyor bazılarına ise geçici elverişsizliği bulunan pilotlar sağlık sorunlarının giderilmesi ile tekrar sağlık sertifikası alarak görevlerine dönebiliyor.



ÜYELERE DESTEK VERİYORUZ



Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı'na üye pilotlara kalıcı elverişsiz raporu verilmesi haline vakıf olarak destek olduklarının altını çizen Vakıf Başkanı Pilot Hüseyin Belpınar, "Pilotların lisans kaybı iki şekildedir; birincisi geçicisi geçici lisan kaybı, ikincisi ise daimi lisans kaybı.Geçici lisan kaybında herhangi bir üyemizin geçici olarak sakatlandığında, ameliyat olduğunda, hastalandığında 6-5 ay kadar süre içersinde katkı payına ve üye yıllığına göre 3-5 bin lira civarında maaşına katkı sağlıyoruz. Kalıcı lisans kaybı ise tamamen uçuculuk niteliğini kaybettiğinde sağlık sorunu nedeniyle sivil havacılığın da onaylamış olduğu lisan kaybında 150, 200 ve 250 bin lira arasında tam tazminat alıyor" dedi.



PİLOTLARIN SERMAYESİ SAĞLIKLARI



Geçici pilot lisansı kaybeden pilot sayısında son dönemde artış olduğuna altını çizen Belpınar,"Arkadaşlarımız genç, üniversite mezunu kredi çekmek veya borçlanmak suretiyle herhangi bir uçuş okulundan mezun olduğunda yaklaşık 65-70 bin Euro gibi bir okul ücreti ödüyor. Bu okul ücretini yaklaşık olarak karşılıyor. Bu da genç arkadaşımızın hem borcunu ödemesi hem de lisansını kaybettiğinde hayatını karartmaması için 250 bin lirayı aldığında sorunsuz olarak tekrar eski hayatına, mesleğine dönebiliyor. O nedenle bunu meslek sigortası olarak görüyorum ve çok değer veriyorum. Özellikle askeriyenin dışından gelmiş genç pilotlarımızın vakıftaki lisans kaybında üye olmalarını tavsiye ediyorum. Pilotların sermayesi sağlığı. Sağlıklarını kaybettiklerinde maalesef meslek sona eriyor. Ama böyle bir garanti sağlandığında arkadaşlara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Lisans kaybeden ortalama 7-8'i bulmakta ama özellikle geçici lisans kaybı son zamanlarda artmakta. O da yılda 18-20 civarında" dedi.



BORAJET PİLOTLARINI UNUTMADILAR



Borajet Havayolları'nın tarifeli uçuşlara kapanmasıyla işsiz kalacak vakıf üyelerine yardımda bulunacaklarını söyleyen Belpınar,"Kesinlikle yardımda bulunacağız. Çünkü bu bizim vakıf senedimizde var. İşsiz kaldığında ve bunu bize müracaat ederek beyan ettiğinde biz o arkadaşlarımıza vakıf üyeliğinden dolayı işsizlik yardımı yapmak durumundayız. Tekrar bir işe başladıklarında arkadaşlarımız yardımını kesiyoruz" dedi.



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-Belpınar'la ropörtaj - İstanbul