Dha İstanbul Haber Takip Gündemi
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11.00
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket edecek.
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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri kent genelindeki bir çok adrese şafak vakti operasyon düzenledi.
Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 03.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden polis ekipleri kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi,103/3 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3 katındaki daireye baskın yaptı. Dairede arama yapılırken, özel harekat polisleri de dışarıda güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi 1045 sokak üzerindeki, 5 katlı apartmanın giriş katındaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva sokakta bulunan bir binaya da baskın düzenledi. Operasyon hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin konvoy halinde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışı
-Polislerin operasyon yapılacak adreslere doğru gitmesi
-Polislerin özel harekat polisleri ile birlikte adreslere baskın yapması
-Dışarıda önlem alan polisler
-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
-Genel ve detaylar
30.04.2017 - 05.17 Haber Kodu : 170430006
30.04.2017 - 05.29 Haber Kodu : 170430007
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SARIYER'DE LÜKS OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Sarıyer'de, seyir halindeki otomobilin önünü kesen başka bir araçtaki saldırganların açtığı ateş sonucu lüks araçtaki iki İran uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Olay, Maslak Ayazağa Caddesi Levent istikametinde saat 20.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre; cadde üzerinde seyreden içinde iki İran uyruklu kişinin bulunduğu 34 RB 9549 plakalı lüks aracın önü 34 HD 9999 plakalı bir cip tarafından kesildi. Cipten inen kişi yada kişiler araca ateş açtı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Saldırganlar ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri aracı kullanan S.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan M.M. ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan M.M yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI GÖZ YAŞI DÖKTÜ
Haberi alan yakınları ise kısa sürede olay yerine geldi. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üç kadın göz yaşlarına hakim olamadı.
POLİS İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı. Öte yandan, aynı caddeden geçen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı. Genç, aldığı ilk bilgilere göre olayın alacak, verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.
ŞÜPHELİ ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU
Şüpheli aracın peşine düşen ekipler, zanlılara ait olduğu öne sürülen aracı, Kemerburgaz yolu üzerinde ise ateşe verilmiş bir halde buldu. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay Yerinden görüntü
-Ölenlerin yakınlarından görüntü
-Yakınlarının göz yaşı dökmesi
-Olay yeri inceleme çalışmaları
-Şükrü Genç'in açıklamaları
-Ateş açılan araçtan görüntü
-Yanmış cipten görüntü
-Genel ve detaylar
29.04.2017 - 22.36 Haber Kodu : 170429179
29.04.2017 - 22.47 Haber Kodu : 170429181
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TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 1 YARALI
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce seyir halindeki TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Süleyman Cangöz (45) yönetimindeki 34 GE 1397 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı ardından savrulan otomobil bariyerlere girdi. Kaza sonucu yaralanan sürücü Cangöz ise, otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık,polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası ise TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması
-Sağlık ekipleri tarafından sürücünün ambulansa bindirilmesi
-Otomobilden görüntü
-Trafikten görüntü
-Otomobilin çekiciyle götürülmesi
-Görgü tanığıyla röp.
-Genel ve detaylar
30.04.2017 - 07.12 Haber Kodu : 170430010
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BOĞAZDA YUNUS ŞÖLENİ
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
Boğazdan geçen yunus sürüsü, sahilde bulunan İstanbulluların ilgisini çekti. Haftasonu, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler boğaz çevresine akın etti. Tarabya sahiline gelen İstanbullular, piknik yaptı. Semaverleri ile gelenler, boğaz manzarasına karşı ince belli bardaklarından çay içtiler.
Öte yandan bazıları da kısmetini denizde aradı. Küçük, büyük onlarca balıkçı oltalarını denize saldı. Bazıları ise sahil kenarında yürüyüş yaptı. Tarabya açıklarında aniden beliren yunus sürüsü ise herkesin dikkatini çekti. Boğazdan geçen yunusları görenler telefonlarına sarılarak, video çekti. Yaklaşık 10 dakika çevrede gezen yunuslar Marmara'ya doğru gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü:
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-Duba etrafında avlanan yunus sürüsü
-Yunusların, Marmara'ya doğru ilerlemesi
-Sahilde yürüyenler
-Mangal yapanlar
-Mangal başı ile röportaj
-Balık tutanlar
-Genel ve detaylar
29.04.2017 - 21.41 Haber Kodu : 170429176
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ZEYTİNBURNU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay Zeytinburnu'nda akşam 18: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Doğan'ın, kullandığı 34 JZH 73 plakalı araç Cevizlibağ'dan Aksaray istikemetine doğru seyir halindeyken Topkapı 10. Yıl Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında durdu. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini hemen sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, yoldan geçen vatandaşlar da araçlarındaki yangın söndürme tüplerini alarak yardıma koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda aracı tamamen söndürürerek soğutma çalışması yaptı. Bu sırada polis ekipleri, itfaiye çalışırken yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verdiği görüldü.
BİZİM GİBİ 5 TANE DAHA ARABA DURMUŞ OLSA O OTOMOBİL KURTULMUŞTU
Olayın meydana geldiği caddeden geçen bir sürücü, "Yoldan geçerken, bir anda arabanın yandığını gördüm. Bizim gibi 5 tane araba durmuş olsa o araba kurtulmuştu. Normalde aracım büyük, ama servisin verdiği tüp minicik. Servis bile biraz daha büyüğünü insanlara vermiş olsa o araba yine sönerdi" diyerek tepki gösterdi.
Bu sırada yanan aracın sürücüsü Hüseyin Doğan ise, "Işıklardaydım, bir anda dumanlar çıktığını gördüm. Baktım yanıyor, çektim sağa itfaiye çağırdım" dedi. İtfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülen araç daha sonra çekici yardımıyla çekildi. Tek şeritten verilen yol daha sonra tamamen normal akışına bırakıldı. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:
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Olayın meydana geldiği cadde
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Yardım eden vatandaş ile röp
Aracın sahibi ile röp (Hüseyin Doğan)
Aracın söndürülmesi
Trafikten görüntü
Genel ve detaylar
29.04.2017 - 19.59 Haber Kodu : 170429169
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- İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
İngiliz donanmasına bağlı 034 borda numaralı, HMS Daring adlı güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında ön bölümünde askerlerin silahlarıyla nöbet tuttuğu görüldü.
Gemiye Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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-Geminin geçişi
-Askerlerin görüntüsü
29.04.2017 - 18.45 Haber Kodu : 170429165