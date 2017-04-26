Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

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15.00Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Sanayi Odası (İSO) nisan ayı Meclis toplantısında "Referandum sonrası Türkiye'nin yeni vizyonunun ekonomi ve sanayi açısından önemi" konulu konuşma yapacak.
15.00
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Sanayi Odası (İSO) nisan ayı Meclis toplantısında "Referandum sonrası Türkiye'nin yeni vizyonunun ekonomi ve sanayi açısından önemi" konulu konuşma yapacak.
10.00
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliğince (TBB) düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"nda konuşacak. Wyndham Grand İstanbul Otel
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1
1- YÜRÜYÜŞ DERGİSİ'NE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON
Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'deki Yürüyüş Dergisi'ne operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.00 sıralarında Sultangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde Yürüyüş Dergisi'nin bulunduğu binaya geldi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon sırasında zırhlı polis araçları ve TOMA'da çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye aracı merdiveni yardımıyla derginin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri korkuluklarla kapatılmış olan balkondaki demirleri makas yardımıyla keserek içeri girmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından içeriye girebilen polis ekipleri dergi içerisinde aramalar yaptı. Aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el konulurken, gözaltılar hakkında bilgi verilmedi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis araçlarının konvoylar halinde operasyona gidişi
-Polislerin operasyon yapılan yere gelmesi
-Polislerin itfaiye yardımıyla dernek binasına çıkması
-Polislerin derginin demir korkuluklarını kesmesi
-Polis helikopterinden görüntü
-İtfaiye araçlarından görüntü
-Polisin sokak başlarında önlem alması
-Genel ve detaylar
26.04.2017 - 03.55 Haber Kodu : 170426005
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2- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI
Haber-Kamera: Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER - Uğur AYAZSIN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 39 ilçede, 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" adı verilen asayiş denetimi yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik polislerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde deniz polisi teknelerde denetimeler yaptı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.
Beyoğlu İmrahor Caddesi, Beşiktaş Levent, Fatih Balat ve Maltepe'de oluşturulan polis noktalarında, şüpheli görülerek durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçların içerisindeki kişilere de üst araması yapıldı. Denetimlerin gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Polis ekiplerinin araçları kontrol etmesi
-Polis ekiplerinin şüpheli araçları durdurması
-Polis ekiplerinin şüpheli araçlarda arama yapması
-Şüpheli araçlardaki kişilerin üst aramasının yapılması
-Kişilerin GBT kontrollerinin yapılması
-Arama yapılan kişi ile röp.
-Polis helikopterinden görüntü
-Genel ve yakın detaylar
25.04.2017 - 21.32 Haber Kodu : 170425212
25.04.2017 - 22.24 Haber Kodu : 170425219
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3- KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA BASKIN
Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kağıthane İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 05.00 sıralarında Kağıthane'de önceden belirlenen 20 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında Merkez Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan bir apartmana giren polis ekipleri bodrum katındaki bir daireye baskın düzenledi. Polis, dairede aramalarını sürdürürken, dışarıda güvenlik önlemleri alındı.
Operasyon yapılan bir diğer adres ise Çeliktepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu. Polis ekiplerinin dairedeki aramalar sonrası şüphelileri gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin operasyon yapılan adrese gelmesi
-Polis ekiplerinin daireye girmesi
-Dışarıda önlem alan polisler
-Polis helikopterinden görüntüler
-Gözaltına alınanlardan görüntüler
-Genel ve detaylar
26.04.2017 - 06.29 Haber Kodu : 170426006_
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4- İSTANBUL'DA REFERANDUM PROTESTOLARI SÜRÜYOR
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları için protesto eylemleri yapıldı.
Eylem yapılan adreslerden biri de Beşiktaş oldu. Saat 19.30'da Beşiktaş Kartal Heykeli önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup, ellerinde 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankart ile slogan atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş Abbasağa Parkı'nda son buldu. Yürüyüş esnasında güvenlik önlemi alan polisler grubu Abbasağa Parkı'na kadar takip etti. Yürüyüşe katılanlar burada referandum sonuçlarının tartışıldığı bir forum düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Kartal Heykeli altında toplananlar
-Açılan pankart
-Yürüyüşe geçilmesi
-Abbasağa Parkı'na girenler
-Parkta düzenlenen forum
-Genel ve detaylar
25.04.2017 - 22.06 Haber Kodu : 170425217