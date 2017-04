Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

20.00



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde Kutlu Doğum Programı'na katılacak.



13.30



İBB Başkanı Kadir Topbaş, 12. İstanbul lale festivali kapsamında 'Dünyanın en büyük lale halısı' açılışını yapacak.



/////////////////////////////////////////////



DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1



1- İSTANBUL'DA 'FETÖ' OPERASYONU







Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Üsküdar ve Ümraniye başta olmak üzere birçok adreste kent genelinde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Üsküdar, Küplüce Mahallesi Gayret sokakta bulunan bir apartmanın 3 katındaki bir daireye, özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapan ekipler dairede aramalar yaptı. Aramalar sırasında özel harekat polisleri de bina dışında önlem aldı.



Polis ekipleri, Yavuztürk Mahallesi, Bayramiçli Mehmet sokakta bulunan bir binaya ve Ümraniye Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokaktaki bir apartmana da baskın düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Polislerin operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkması



-Özel harekat polislerinin bina kapısını kırması



-Polislerin binaya girmesi



-Bina dışında önlem alan polisler



-Genel ve detaylar



22.04.2017 - 05.32 Haber Kodu : 170422009



22.04.2017 - 05.51 Haber Kodu : 170422010



22.04.2017 - 07.01 Haber Kodu : 170422011



===================================



2- İSTANBUL'DA REFERANDUM SONUÇLARI PROTESTOLARI



Haber - Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İbrahim AKTÜRK - Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL-DHA



İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu akşam da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları için protesto eylemleri yapıldı.



BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR



Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 19.30'da yaklaşık 200 kişilik bir grup toplandı. 'Hayır, biz kazandık' pankartı taşıyan kalabalık, 'Her yer hayır, her yer direniş' sloganları attı. Daha sonra yürüyüşe geçen kalabalık, ara sokaklarda eylemini sürdürdü. Yaklaşık 1 saat ara sokaklarda sloganlar atarak yürüyen grup, tekrar Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi. Bazı vatandaşlar balkona çıkarak eylemcilere destek verdi. Kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



KADIKÖY'DE SEMBOLİK OY PUSULALARI YAKILDI



Bir grup, saat 19.30.'da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde toplandı. Kalabalık 'Referandum iptal edilsin' pankartı açarak, "Kadıköy uyuma 'Hayır'ına sahip çık', 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen grup, tekrar Bahariye Caddesi'ne geldi. Polisin burada geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 'Evet' ve 'Hayır'ın yazılı olduğu sembolik oy pusulalarını yakan grup, halay çektikten sonra olaysız dağıldı.



BEŞİKTAŞ KARTAL HEYKELİ ÖNÜNDE BULUŞTULAR



Saat 19.30'da Beşiktaş Kartal Heykeli önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankart ile slogan atarak yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemi alan polislerin grubun arkasından yürüdükleri görüldü. Bir polis helikopteri de grubu havadan izledi. Ara sokaklardaki yürüyüş sırasında binaların pencerelerine çıkanlar tencere tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi. Bir süre devam eden eylem olaysız sona erdi.



AVCILAR'DA PROTESTOLAR BÜGÜN DE SÜRDÜ



Büyük bölümü HDP'li yaklaşık 50 kişilik grup bugün saat 19.30'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde bir araya geldi. Grup, 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' yazılı pankartı taşırken 'Avcılar uyuma hayırına sahip çık', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' diye slogan attı. Zaman zaman alkışlı protesto yapan grup, Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Polis geniş güvenlik önlemi alırken grup, yürüyüşe başladıkları anıtın önünde eylemi sonlandırdı.



Görüntü Dökümü:



----------------------



BAKIRKÖY



-Meydanda toplanan kalabalık



-Kalabalığın taşıdığı afişten görüntü



-Grubun slogan atması



-Yürüyüşten görüntü



-Bazı vatandaşların eyleme destek vermesi



-Detaylar



KADIKÖY



-Grubun ellerinde pankartla yürüyüşe geçmesi



-Slogan atmaları



-Polisin güvenlik önlemi



-Sembolik oy pusulalarının yakılması



-Halay çekmeleri



BEŞİKTAŞ



-Beşiktaş Kartal Heykelinde toplanan grup



-Atılan Sloganlar ve Açılan pankartlar



-Polisinin güvenlik önlemi alması



-Yürüyüş yapılması



-Binalardan destek verenler



-Polis helikopteri



-Tencere tava ile ses çıkartıp destek verenler



AVCILAR



-----------------



-Grubun yürüyüş



-Slogan atmaları



-Alkışlı protesto



21.04.2017 - 22.36 Haber Kodu : 170421191



=============================



3- AVCILAR'IN İMAR PLANLARI İBB MECLİSİNDE GERGİNLİĞE YOL AÇTI



Haber - Kamera: Ezgi ÇAPA / İSTANBUL DHA



Avcılar'ın yeniden imarını sağlayacak planların son dakikada komisyona geri çekilmesi İBB meclisinde krize neden oldu. Gaziosmanpaşa imar planlarını kabul etmedikleri için misilleme olarak Avcılar planlarının onaylanmadığını ileri süren CHP meclis üyleri salonu terk etti. Oturumu takip etmek üzere salonda kalan CHP'li Meclis üyesi Özgür Aydın, "AKP'nin bu yaklaşımını onaylamadığımız için gerekirse bundan sonra komisyonlardaki üyelerimizi de çekip meclisi tek başına AKP'ye bırakacağız" dedi.



1999 Marmara Depremi'nde en fazla kaybın yaşandığı Avcılar'ın Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşker, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala, Üniversite Mahallelerinin yeniden inşasını sağlayacak imar planlarının son dakikada onaylanmaması İBB Meclisi'nde krize neden oldu. Meclis üyeleri ve gazetecilere Meclis oturumu öncesinde dağıtılan raporlarda, Avcılar'ı ilgilendiren raporun AK Parti ve CHP'li üyelerin oybirliği ile kabul edildiği görünüyordu. Ancak Meclis oturumu sırasında AK Parti grubu raporun komisyona iadesini isteyerek planları geri çekti.



"SİZ ONA 'EVET' DEMİYORSANIZ BİZ DE BUNA 'EVET' DEMİYORUZ"



Meclis kürsüsüne gelerek söz alan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, meclis oturumu öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ile aralarında geçtiğini iddia ettiği diyalogları aktardı. AK Parti Grup Başkan Vekili Başalan'ın da bulunduğu Meclise seslenen Gülsever şunları söyledi: "Biraz evvel Sayın Başkan geldi, 'Gaziosmanpaşa konusunda karar verdiniz mi' diye sordu. 'Evet' diyemeyeceğimizi söyledik. Sayın Başkan da bize 'Avcılar planını geriye çekiyoruz, biz de sizin planlarınıza niye 'evet' diyelim. Avcılar'ı geri çekiyoruz' diye söyledi. Bir cezalandırma yöntemi ile 'siz ona evet demiyorsanız biz de buna evet demiyoruz, o zaman sizi cezalandırıyoruz' şeklinde bir yaklaşımla karşı karşıyayız".



"GAZİOSMANPAŞA'DA NÜFUSU 2 MİSLİNDEN FAZLA ARTTIRAN BİR PLANA EVET DENİR Mİ"



İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu'nun hazırladığı raporda yer alan İBB'nin Şehir Planlama Müdürlüğü'ne ait verileri gösteren Gülsever, red oyu verme gerekçelerini şöyle açıkladı: "Gaziosmanpaşa'da 450 bin olan nüfus, bu plan hayata geçtiği zaman yaklaşık 1 milyon oluyor. Nüfusu 2 mislinden fazla arttıran bir plana evet deme şansımız olabilir mi?"



"HESABINI CENAB-I ALLAH'A VEREMEZSİNİZ"



Avcılar'ın imarına ilişkin 6 aydır çalışma yürüttüklerini ve İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın da Avcılar'daki vatandaşlara imar düzenlemesini müjde olarak verdiğini vurgulayan Gülsever, İstanbul depreminin Avcılar'da yarattığı tahribatı hatırlattı. Gülsever Meclis üyelerine, "Olası bir deprem olur da bir kişinin bile burnu kanarsa siz bunun hesabını Cenab-ı Allah'a veremezsiniz. Onun için lütfen burada kararınızı bir daha gözden geçirin, el birliği ile geçirelim' dedi.



"DOSYAYI BUNDAN DOLAYI ÇEKMİŞ DEĞİLİZ"



Gülsever'den sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ise, "Bu zamana kadar biz hep hakkaniyetli ve hakkaniyete uygun bir şekilde davranmaya çalıştık. Burada bir ilkesizlik, hakkaniyete aykırı bir işlem yapan varsa onlar da sizlersiniz. Kusura bakmayın. Şimdi siz Avcılar'a böyle diğer ilçeye böyle, yok böyle bir şey. Ama bundan dolayı dosyayı çekmiş değiliz. Bizim buradaki kaygımız tamamen teknik bir olay. Sosyal donatı alanları ile ilgili yeniden bir çalışma yapılması" diye konuştu.



"GAZİOSMANPAŞA İLE AVCILAR'IN BİRBİRİYLE KIYASLANMASI DOĞRU OLMAYABİLİR"



Meclis oturumunda söz alan bir diğer isim de Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta oldu. Planlar hakkında bilgi veren Usta, "Gaziosmanpaşa nüfusu şu anda 500 bin. Öngördüğümüz nüfus tüm Gaziosmanpaşa tamamlandığında 750 bin. Planların tamamlanması halinde 900 bin olacak. Yani biz zaten nüfusu düşürüyoruz" dedi. Gaziosmanpaşa'nın geleceğini şekillendirmek ve kent kültürünü yerleştirmek zorunda olduklarını belirten Usta, "Gaziosmanpaşa ile Avcılar'ın birbiriyle kıyaslanması doğru olmayabilir. Ama madem planlarla ilgili halkın isteklerini, verdiğimiz sözleri burada yapmaya mükellefiz, Avcılar'da verilen söz hepimizi bağlıyor da Gaziosmapaşa'da bizim verdiğimiz söz sizleri bağlamıyor mu" diye konuştu.



"GEREKİRSE MECLİSİ TEK BAŞINA AKP'YE BIRAKACAĞIZ"



Yapılan oylama sonrasında Avcılar raporu komisyonuna iade edildi. Karar üzerine CHP'li Meclis üyeleri salonu terk etti. Oturum Ak Parti Meclis üyeleri ve CHP adına gözlemci olarak kalan Özgür Aydın oturumun sonunda "AKP'nin bu yaklaşımını onaylamadığımız için gerekirse bundan sonra komisyonlardaki üyelerimizi de çekip meclisi tek başına AKP'ye bırakacağız" dedi. Oturum tartışmalar eşliğinde son buldu.



Bu arada, İBB meclisinde görüşülen Gaziosmanpaşa imar planları oy çokluğuyla kabul edilmişti.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Yapılan konuşmalar



-Yaşanan gerginlik



-CHP'li üyelerin meclisi terk etmesi



Detaylar



21.04.2017 - 21.01 Haber Kodu : 170421185



============================



4- 81 İLDEN GELEN 81 ÇOCUK İSTANBUL'DA BULUŞTU



Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 81 ilden 81 çocuk İstanbul'da bir araya geldi. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin misafiri olarak İstanbul'a gelen çocuklar, 3 gün boyunca şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler.



İstanbul'a bugün gelen çocuklar ilk olarak Zeytinburnu'nda bir otele yerleştirildi. Yarından itibaren şehri keşfetmeye çıkacak olan çocuklar için bu akşam otelde tanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay da katıldı. Tanışma yemeğinde çocukları tiyatro sanatçıları İlker Aksum, İlker Ayrık, Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ve şarkıcı Alişan gibi isimler de yalnız bırakmadı.



Yemekte konuşan Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, "Türk Kızılay'ı olarak 81 ilden 81 kardeşimizi İstanbul'da misafir ediyoruz. Bu yıl Halep'ten de minik bir misafirimiz oldu. İlk defa İstanbul'a gelen, ilk defa uçağa binen çocuklarımızı yanlarında bulunan ebeveynleri ile misafir ediyoruz. Kardeşlerim bütün illerden toprak getirdi. 81 ilin toprağı ile Başbakanlık Dolmabahçe çalışma ofisinin bahçesine bir çınar ağacı dikeceğiz. Can suyunu hep beraber vereceğiz. Ağacımızın ismi 'Birlik Ağacı' olacak. Rabbim birlik ve beraberliğimizi hiç bozmasın" dedi.



Çocuklar, yemeğe katılan sanatçılarla bol bol fotoğraf çekildi. Gecenin devamında beraber şarkılar söylendi. Cumartesi günü 1453 Panorama, Topkapı Kutsal Emanetler Müzesi'ni gezdikten sonra Vialand ve Florya akvaryumu gezecek olan çocuklar, 23 Nisan günü Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi emekli öğretmen Semiha Yıldırım tarafından Başbakanlık'ta misafir edilecekler.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Büşra Yıldırım Köylübay'ın bir çocuğu sevmesi



-Ünlülerle fotoğraf çekilen çocuklar



-İlhami Yıldırım'ın konuşması



-Sahnede beraber şarkı söylenmesi



-Sahnede hatıra fotoğrafı çekilmesi



-Genel ve detaylar



21.04.2017 - 22.59 Haber Kodu : 170421193



==============================