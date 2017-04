Dha İstanbul Haber Takip Gündemi

11.00-12.30-14.00-15.30



-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Kartal, Ümraniye ve Sarıyer'de ilçe buluşmalarına iştirak edecek.



Yer: Tuzla Şifa Mahallesi Yol Üstü - Kartal Soğanlık Mahallesi Yol Üstü - 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı - Sarıyer Meydanı



11.00-12.00-13.30-15.00-16.30



Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



Yer: Esenyurt Meydan - Avcılar Merkez Parkı - Küçükçekmece Maslakçeşme Caddesi - Başakşehir Fatih Terim Stadyum Otoparkı - Arnavutköy Fatih Caddesi



1- 'DUR' İHTARINA UYMADIĞI BELİRTİLEN OTOMOBİLE POLİS ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI







Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA



Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilen otomobil ateş açılarak durduruldu. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



Olay, Gazi Mahallesi Baraj Yolu'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre polis, Demirhan Erkol'un kullandığı içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu. Ancak araç durmayarak kaçmaya başladı, polisler de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, Mimar Sinan Kent Ormanı önünde aracı ateş açarak durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki Oğuzhan Erkul, Barış Kerem, Ramazan Altürk ve Demirhan Erkol yaralandı. Birkan Yüksel ise polis tarafından gözaltına alındı.



POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI



Bölgeye sevk edilen ambulanslarla ağır yaralanan Altürk ve Erkol, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ramazan Altürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Demirhan Erkol ise önce özel bir hastaneye götürüldü. Erkol burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Bu sırada özel harekat polislerinin çevrede önlem aldığı görüldü.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ağır yaralanan Altürk ve Erkol'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen Altürk ve Erkol'un yakınları sinir krizleri geçidi.



-Olay yerinde polisin inceleme yapması



-Özel Harekat Timlerinin önlem alması



-Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesinden görüntü



-Hastane önündeki zırhlı polis araçları



-Hastane önünde bekleyenler



-Olay yerinden görüntüler



-Polisin delil araştırması yapması



-Genel ve detaylar



-Yaralı Demirhan Erkol'un Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk



edilmesi



-Erkol'un daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne



sevk edilmesi



-Hastanelerden genel ve detaylar



(ÖLEN 2 KİŞİNİN LARI)



-1.foto: OGUZHAN ERKUL



-2.foto: BARIS KEREM



15.04.2017 - 01.52 - Haber Kodu : 170415005



2- BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'DE EYALET MEYALET OLMAZ



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eşleriyle birlikte Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 'Trabzonlular buluşması' programına katıldı. Trabzonlular buluşmasına Bakanların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor kulübü Başkanı Muharrem Usta da katıldı.



"TERÖRLE MÜCADELE İÇİN GÜÇLÜ BİR İRADE LAZIM"



Dans gösterisi ile başlayan programda ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılanlara hitap etti.



"Terörle mücadele kolay bir iş değildir. Terörle mücadele için güçlü bir irade lazım. Terörle mücadele için milletimizin iradesi lazım" diyen Bakan Soylu, "Ülkemizin ve güvenlik kuvvetlerimizin moralinin en yüksekte olması lazım. Meclisteki sandalye sayısı yüzünden ülkemizin üzerindeki bu musibetleri bizim def etmemiz mümkün değildir. Meclisteki aritmetik hesaplar yüzünden bizim terörle mücadeleyi bitirmemiz mümkün değildir. On yıllardan beri bu sistem ülkenin çelimsiz olması için kurulmuştur. Bu sistem Türkiye'nin problemlerinin çözülmemesi için kurulmuştur. 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası Türkiye bu problemlerden kurtulmasın, büyümesin, zenginleşmesin, üretmesin, dünya ile rekabet etmesin, kendi iç meseleleri ile uğraşsın diye kurulmuştur" ifadesini kullandı.



Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"7 Haziran'da Türkiye'de Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan görev istedi. Eğer verseydi Cumhurbaşkanımız azınlık hükümeti kuracaktı. Milliyetçi Hareket Partisi azınlık hükümetini desteklemeyecekti. Bizde desteklemeyecektik. Geriye bir parti kalıyordu. O da PKK' nın sözde siyasi temsilcisi HDP. 7 Haziran'da o sonuçlara göre CHP azınlık hükümeti kursaydı, bu Kılıçdaroğlu Başbakan olsaydı ve ondan sonra açılan çukurlar, hendekler... Türkiye'de terörle mücadele kabiliyetimizi ortaya koyamayacaktık. Çünkü onu azınlıkta destekleyen bir HDP vardı."



"BİZİ TERÖRİST BAŞI APO'DAN DAHA DÜŞMAN GÖRÜYORLAR"



Bakan Soylu, konuşmasının devamında "Biz ne yaptık onlara? Bunu CHP'li kardeşlerimize söyleyin. Biz onlara ne söyledik? Biz onlara hangi kötülüğü yaptık? Bu ülkede sabahın saat dördünde annesini, babasını hastaneye çaresiz götüren evlat, anasının, babasının yüzüne mahcup bakarak akşam dörde kadar doktorla görüştüremiyordu. Şimdi her yüz liranı yetmiş lirasını faize vermeyen Türkiye o evladı mahcup bırakmadı. Anasının evine doktor gönderdi. Bizi bu ülkede Murat Karayılan'dan daha fazla düşman görüyorlar. Bizi terörist başı Apo'dan daha düşman görüyorlar.Bizi ecdadımızın İzmir'de denize döktüğü düşmanlardan daha uzak görüyorlar" dedi.



Soylu, 'Eyalet' tartışmalarına yönelik, "Son günlerde bir dedikodu daha başlattılar. Ayıptır. Kol kola girdiğiniz PKK'nın jol kola girdiğiniz HDP'nin ve onlarla birlikte olduğunuz bir anlayışı bize yamamaya kimse çalışmasın. Canımız çıkar, Türkiye'de eyalet meyalet olmaz" şeklinde konuştu.



"DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜNEŞ SANTRALİNİ TÜRKİYE'DE KURUYORUZ"



İçişleri Bakanının konuşmasının ardından kürsüye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak çıktı. Albayrak 16 Nisna'da neden 'Evet' oyu verilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:



"Bugün Kandil, İmralı, FETÖ-Pensilvanya Hayır diyorsa hele de 15 Temmuz sonrası tescilli vatan hainleri Hayır diyorsa ve hepsinin ötesinde yüzyıllardır bu topraklarda olmamızdan rahatsız, varlığımızdan, birliğimizden rahatsız malum ülkeler var ya hepsi yek bir ağızdan birleşip 'Hayır' diyorsa Allah rızası için iki dakika oturup şöyle resme bakıp, düşüneceğiz. "



Bakan Albayrak, konuşmasının devamında Türkiye'nin gelecek dönemde büyük hedefleri olduğunu belirterek,



"Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Her alanda bu adımları atıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son 10 yıl, ortalama yılda 44 Milyar Dolar enerji ithalatına para ödemişiz.Madencilik, 10.6 Milyar Dolar ödemişiz. Sadece 55 Milyar Dolar yılda bu kaynaklara para ödeyen bir ülkeyiz. Büyüyoruz, borcumuzu azaltıyoruz. Tüm bu noktalarda ülkemizi geliştiriyoruz. Artık yeni bir dönemin başlangıcındayız. Cumhurbaşkanımız bize çok büyük bir hedef koydu. 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız' dedi. 2 Bin Beş yüz Dolardan, 10 Bin Dolara geldik. Bu 20 Bin Dolar olacak, 30 Bin Dolar olacak. Türkiye'yi daha da büyüteceğiz. Yerli ve Milli enerji noktasında bundan sonra, yerli kaynaklarımızı kömür, güneş, rüzgar, hidro elektrik santrali... Hepsini sonuna kadar kullanacağız. Çevrecilik... Hepinizden daha çevreciyiz. Dünyanın en büyük güneş santralini Türkiye'de kuruyoruz. 1000 Mega vat. Sadece santral kurmuyoruz. O günler geçti. Kendi ülkemize kurduğumuz bu santralleri artık biz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.



-Salondan görüntü



-Horon oynayanlar



-Bakanların salona gelmesi



-Bakan Soylu'nun açıklamaları,



-Bakan Albayrak'ın konuşması



-Genel ve detaylar



15.04.2017 - 01.16 - Haber Kodu : 170415004



3- ATİLLA TAŞ DAHİL 12 KİŞİ DARBE SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI







Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA



FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişiden 12'si tutuklandı.



FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından soruşturma açılan ve cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şarkıcı Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 14 gündür gözaltında tutuldukları emniyet müdürlüğünden dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Emniyette soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alındığı öğrenilen şüpheliler; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Hüseyin aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.







"DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİ AJANLIĞINI YAPTILAR"



Başsavcılık mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, "15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin darbe girişimi süresi öncesinde, esnasında ve sonrasında örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları, örgütün yalnızca mensupları tarafından hazırladığı kriptografik haberleşme programını kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileriyle yoğun irtibatlarının olduğu, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikaya üye oldukları, örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif olarak görev aldıkları, darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliğiyle hareket ettikleri ve darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri" ileri sürüldü.



12 KİŞİ TUTUKLANDI



İstanbul Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, sorguları tamamlanan şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama kararı verdi. Kararda, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün basın yayın ve medya yapılanmasında faaliyette bulundukları, bu kapsamda eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri, darbe girişimi eylemlerinin etki ajanlığı görevlerini ifa ettikleri belirtilerek isnat edilen, "Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Şüphelilerden Ali Akkuş'un, 17-25 Aralık sürecinden sonra genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile hükümete karşı yürütülen faaileyetler konusunda ters düştüğü, gazetede pasif göreve verildiği, gazeteden ayrılırken tazminatının ödenmediği ve bu süreçten sonra örgütün faaliyetleri arasında yer almadığı hususları dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.



ATİLLA TAŞ'IN SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ



Kararda pop müzik sanatçısı olduğu belirtilen şüphelilerden Atila Taş'ın, örgüte ait kapatılan Meydan gazetesi ile Haberdar isimli internet sitesinde köşe yazarlığı yaptığı, fuatavni'nin paylaşımlarını haber yaptığı, örgütün üst düzey mensupları arasında yer alan Ekrem Dumanlı, Said Sefa ve Erdal Şen isimli kişilerle telefon irtibatının olduğu, Bylock kullanıcısı olan 4 kişi ile telefon görüşmesinin bulunduğu ve örgüt tarafından kendisine yüklenen misyon gereğince sosyal medyada ve kamuoyunda algı operasyonları yaptığı iddia edildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı. Toplamda 29 kişi hakkında dava açılmıştı. Şüpheliler, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki hafta önce ilk kez hakim karşısına çıkmış, 5 gün süren duruşmaların ardından duruşma savcısı 13 kişinin tahliyesini talep etmişti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi de 21 kişinin tahliyesine karar vermişti. Ancak üst mahkeme 8 kişinin tahliyesine itiraz ederken Başsavcılık da, 13 kişi hakkında darbe soruşturması başlatmıştı. 8 kişi cezaevinden çıkamazken, 13 kişi ise yeni soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınarak emniyete götürülmüş, tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısı HSYK tarafından açığa alınmıştı.



4- İŞTE GEÇERLİ VE GEÇERSİZ SAYILACAK OYLAR



Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA



Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden, geçerli ve geçersiz sayılacak oyları paylaştı. Sitede, tercih mührünün nasıl kullanılacağının yanısıra, zarf ve pusulalar üzerinde hangi mühürlerin olacağı bilgisini verdi. Kurulun sitesindeki paylaşımda, oy verme işlemi sırasında yapılabilecek ve bu nedenle geçersiz sayılacak olası senaryolar görselleri desteğiyle anlatıldı.



YSK oy kullanma işleminde yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:



"Oyunuzu Kullanırken



Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.



ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.



Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana "TERCİH" mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.



Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın. "



-YSK'nın sitesinde paylaşılan fotoğraf



14.04.2017 - 18.58 - Haber Kodu : 170414259



(ÖZEL)



5- HAFRİYAT KAMYONUNUN LASTİĞİ PATLAYIP ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA



Ataşehir'de seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastiği büyük bir gürültüyle patlayıp alev aldı. Şoför dorseyi araçtan ayırıp durumu itfaiyeye bildirdi. Patlama sesi nedeniyle çevredekiler panik yaşadı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ataşehir TEM bağlantı yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Ali Rıza Engel (43) idaresindeki hafriyat kamyonunun arka lastiği seyir halindeyken büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra patlayan lastik alev aldı. Şoför bunun üzerine aracı dorseden ayırıp itfaiye ve çevredekilerden yardım istedi. Bölgeye ulaşan itfaiye yangına müdahale edip alevleri söndürdü.



"BOMBA GİBİ PATLADI"



Patlama sesiyle panik yaşadıklarını belirten çevre sakini, "Kahvehanede oturuyorduk. Birden bire ses geldi. Bomba gibi patladı. Bizde koştuk geldik yardım ettik arkadaşa Allah'a şükür hiçbir şey yok" dedi.



İHBARLAR ÜZERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ



Konuyla ilgili çok sayıda kişi, 155'i arayarak patlama ihbarında bulununca bölgeye çok sayıda da polis ekibi sevk edildi.



Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmakzen hafriyat kamyonunda maddi hasar meydana geldi.



Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol hafriyat kamyonunun kaldırılmasıyla yeniden açıldı.



-Alev alev yanan kamyonun lastiği



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



-Görgü tanıklarıyla röp.



-Patlayan lastik



-Polis ekiplerinden detay



-Olay nedeniyle kapatılan trafik



-Genel ve detaylar



14.04.2017 - 23.53 - Haber Kodu : 170414307



6- KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMÜ YAPAN KAMYONLAR KAMERADA



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA



Büyükçekmece'de boş bir araziye kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonlar böyle görüntülendi.



Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede arazilere kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonların peşine düştü. Çalışmalar kapsamında ekipler Kumburgaz'da kaçak döküm yapan 2 hafriyat kamyonu şoförünü suçüstü yakaladı.



Kamyonların kaçak hafriyat döküm anı da zabıtanın araç kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Görüntülerde, zabıta araçları hafriyat kamyonlarını bir süre takip ediyor. Yol kenarında duran kamyonlar hafriyatı boşaltıyor. Zabıta ekipleri kamyon şoförlerine suçüstü yapıyor.



Yakalanan kamyon şoförleri polis ekiplerine teslim edilerek haklarında yasal işlem yapıldı. Ayrıca şoförler hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunulduğu belirtildi.



(Araç Kamerası)



-Kamyonların kaçak hafriyat dökmesi



-Zabıtanın suçüstü yapması



-Şoförlerin zabıtayla tartışması



-Bölgeye polisin gelmesi



14.04.2017 - 22.45 - Haber Kodu : 170414288