Dha İstanbul Haber Takip Gündemi
10.00/11.00/14.30CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Feriye Palace'ta basın toplantısı yapacak, Ramada İstanbul Tekstilkent'te STK temsilcileriyle buluşacak, Double Tree by Hilton Hotel'de servis şoförleri ve esnafla bir araya gelecek.
10.00/11.00/14.30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Feriye Palace'ta basın toplantısı yapacak, Ramada İstanbul Tekstilkent'te STK temsilcileriyle buluşacak, Double Tree by Hilton Hotel'de servis şoförleri ve esnafla bir araya gelecek.
////////////////////DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1
1- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
*İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bir süredir takip ettiği Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E.'nin terör örgütü DEAŞ'a yurtdışından katılacak kişilerle ilgilendikleri, bu kişilere sahte Suriye kimliği temin ettikleri ve örgüt adına İstanbul'da para transfer işlemleri yaptığını belirledi. Ekipler, 7 Nisan Cuma günü şüphelilerin kullandığı çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, Y.K. ve A.E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, çeşitli pasaportlar ve kimlik kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu Y.K. ve A.E.E. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Suriye uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
============================
2- İSTANBUL'DA REFERANDUM ÇALIŞMALARDAN GÖRÜNTÜLER
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbulDHA
16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinden İstanbul'da meydanlar, sokaklar, yollar, bilbordlar ve binalar liderlerin afişleri, 'Evet', 'Hayır' yazıları ile donatıldı.
Görüntü Dökümü:
---------------------
Beşiktaş Meydanı'ndan görüntüler
Beşiktaş'ta bulunan parti stantları
Asılan yazılardan görüntüler
Partililerin görüntüsü
Broşür dağıtanların görüntüsü
Taksim'da bulunan binalara asılan Erdoğan posterleri
Taksim Meydanı'ndan görüntüler
İstiklal Caddesi'ne asılan 'evet', 'hayır' yazıları
İstiklal Caddesi'nde broşür dağıtan kız
Broşür dağıtanların görüntüsü
D-100 karayolunda bulunan bina giydirmeleri
D-100 karayolunda bulunan bilbordlar
Erdoğan porterleri
Bakırköy Özgürlük Meydanı'na asılan bayraklar
Parti stantlarının görüntüsü
Partililerin şarkılarını çalması
İzmir Marşı söyleyen yaşlı kadınlar
İncirli Caddesi'ne asılan 'Evet', 'Hayır' yazıları
Genel ve detaylar
13.04.2017 - 19.25 - Haber Kodu : 170413210
13.04.2017 - 19.28 - Haber Kodu : 170413211
13.04.2017 - 19.31 - Haber Kodu : 170413213
================================
3- BAKAN MÜEZZİNOĞLU: TÜRKİYE ÇEYREK PORSİYON DEMOKRASİLERLE DEĞİL, TAM PORSİYON MİLLİ İRADE İLE GELECEĞE YÜRÜYECEK
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Avcılar'da düzenlenen Balkan-Rumeli buluşmasına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deniz Köşk Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantı saat 20.00'de başladı. Programa AK Parti Avcılar ilçe örgütünün yanı sıra Balkan ve Rumeli camiasından davetliler katıldı.
"MİRASYEDİLİK YAPARAK BU CUMHURİYETİN SIRADAN BİR ÜLKE HALİNE GETİRİLMESİNE İZİN VEREMEYİZ "
Bakan Müezzinoğlu burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. "Atatürk bu Cumhuriyeti bize miras olarak bıraktı. Bize düşen bu mirası büyütmektir" diyen Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü,"Biz zengin fabrikatörün zengin çocuğu gibi mirasyedi olamayız. Mirasyedilik yaparak bu Cumhuriyetin sıradan bir ülke haline getirilmesine izin veremeyiz. Görevimiz bu genç Cumhuriyeti büyütüp, güçlü yapmak. Önümüzdeki süreç büyük hedefler için birlikte yürüyeceğimiz bir süreçtir."
" ATATÜRKÇÜLÜK ONUN VASİYETİNE SAHİP ÇIKARAK OLUR "
Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bazen Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime üzülerek sitem ediyorum. Onlara diyorum ki Atatürkçülük, Atatürk'ün gölgesine yan gelip, yatarak olmaz. Atatürkçülük onun vasiyetine sahip çıkarak olur. Onun vasiyetine sahip çıkmak ise bu genç Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktan geçer. Bunun için akıl teri, alın teri gerekir. Milletle beraber yürümek gerekir" dedi.
"MİLLET NE DERSE ONUN OLACAĞI GÜÇLÜ, İSTİKRARLI BİR SİSTEMİ KURALIM"
Bakan Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine değinerek, "İstiyorum ki ülkesini, milletini seven, ülkesinin yarınlarının bugünden daha iyi olmasını isteyen siyasi partiler bu ülkenin istikrarına destek olsunlar. Pazar günü referandum a gidiyoruz. Bu millet adına artık milletin güçlü olduğu, milletin merkezde olduğu, millet ne derse onun olacağı güçlü, istikrarlı bir sistemi kuralım. O sisteme kapalı kapılar ardında birileri tuzak kurmasın. İkide bir milletin ümüğünü sıkarak birileri bedel ödetmesin. Millet beş yıl sonra nereye gidebileceğini görebilmeli, parlamento bu ülkeyi dünya ile yarışacak yasaları hızla çıkartabilmeli. Cumhurun merkezde olduğu, milletin merkezde olduğu, çeyrek porsiyon demokrasilerle değil, tam porsiyon milli irade ile Türkiye istikrarlı bir yolculuğa inşallah 17 Nisan'dan sonra hep birlikte yürüsün" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Bakan Müezzinoğlu'nun salona gelmesi
-Salondan görüntü
-Müezzinoğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar
13.04.2017 - 22.41 - Haber Kodu : 170413246
==================================
4- KADIKÖY'DE KADINLARDAN 'HAYIR' YÜRÜYÜŞÜ
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan Süreyya Operası önünde toplanan yaklaşık 300 kadın ellerinde balonlarla 'Hayır' yürüyüşü gerçekleştirdi. HDP'nin düzenlediği etkinlikte "Kadınlar Birlikte Hayır Diyor" yazılı pankart açan kadınlar Bahariye Caddesi'nden Mühürdar Caddesi üzerindeki Kalkedon Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde renk renk balonlar ve dövizler taşıyan kadınlar "Hayır" sloganları attı. Kadınlar yürüyüş boyunca cadde üzerindeki esnaftan ve vatandaşlardan 16 Nisan Referandumunda 'Hayır' oyu kullanmalarını istediler. Yürüyüşün ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.
Görüntü Dökümü:
--------------------
-Yürüyüşten detaylar
-Kadınların sloganları
-Pankartın görüntüsü
-Balonlardan görüntü
-Dövizlerden görüntü
-Genel ve detaylar
13.04.2017 - 21.51 - Haber Kodu : 170413241
===================================
5- ÜNİVERSİTEDE KAVGA: 11 GÖZALTI
Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Zeki GÜNAL, İstanbulDHA
Fatih'te bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Farklı siyasi görüşe mensup öğrenciler arasında çıktığı belirtilen kavga nedeniyle üniversite önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. 11 öğrenci gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde saat 17: 30 sıralarında iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ardından çevik kuvvet ekipleri de olay yerine gelerek üniversite önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 11 öğrenciyi gözaltına aldı. Polisin üniversite önünde güvenlik önlemi devam ediyor. Kavgaya dönüşen tartışmanın neden başladığı açıklanmadı
Görüntü Dökümü:
-------------------------------------
-Üniversite önünde slogan atan öğrenciler
-Polis ekiplerinden detay görüntüler
-Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önleminden görüntüler
-Gözaltına alınan öğrencileri taşıyan minibüsten görüntü
-Üniversite önünden görüntü
-Detaylar
13.04.2017 - 18.51 - Haber Kodu : 170413199
====================================
6- İSTANBUL MÜFTÜSÜ YILMAZ: İSTİSMARCILARDAN DİNİ DE HALKI DA KURTARMAK GİBİ HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ VAR
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA
Liyakatı, diploması olmayan, din istismarına yönelik bir takım dualar satan, muskalar satan insanların televizyonda arzı endam ettiğini söyleyen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz," O istismarcılardan dini de halkı da kurtarmak gibi hepimizin ortak görevi var"dedi.
ŞEHRİ İSTANBUL BULUŞMALARI
Şehr-i İstanbul buluşmaları adıyla yeni bir etkinlik başlattıklarını açıklayan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz,"Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak amacımız şu; biz halkın ve Hakk'ın bize yüklediği manevi ve ruhani kişiliği ve kimliği temsil ediyoruz. Bu özelliğimizle de halka dokunmamız gerektiğini düşünüyorum.Problemi olan insanlar gelsinler, sıkıntılarını paylaşsınlar. Onlara destek olalım. Bürokratik kimliğimizden çok, manevi kimliğimizi insanlar tanımış olsunlar amacıyla bugün ilk defa bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz"diye konuştu.
DİNİ EHLİYETİ OLMAYANLARIN EKRANDA YER ALMASI
İstanbul Müftülüğü'nde ilki gerçekleştirilen buluşmada İstanbul Müftüsü Yılmaz'a, dini ehliyeti olmayan insanların televizyonlarda dini konularda görüş bildirmelerine karşı ne yapılması gerektiğini sorusu yöneltildi.
BİZİM DE KANIMIZA DOKUNUYOR
Sorunun toplantıya çok uygun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz şu yanıtı verdi: "Uzun zamandan beri televizyonlarda alternatif tıp ve benzeri ilaçlar satarak sağlık alanında baya bir tahribat yaratan yayınlar oldu. Daha sonra Sağlık Bakanlığının girişimiyle sağlık konusunda liyakatı, ehliyeti, diploması olmayanlar konuşmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı ve sanıyorum şuanda bu yayınlar durduruldu. Biz ilgili ve yetkililere bu talebimizi ilettik. Dedik ki, 'ilim ikidir'. 'Biri tıp ilmidir'. 'Öbürü din ilmidir'.Hakikaten bu iki ilimde de herkes çok şeyi bilir.Tıpla ilgili de insanlar çok konuşmayı sever, dinle ilgili konuşmayı severler. Tıpla ilgili konuşma diplomayla sınırlandırılmış oldu, bu güzel birşey. Din alanında da böyle bir şeyin yapılması çok uygun olur diye yukarılara ulaştırdık. Bununla ilgili bir çalışma başlatılmasını biz bekliyoruz. İnşallah o gerçekleşirse yani ehliyeti, liyakatı, diploması olmayan ve sadece din istismarına yönelik bir takım dualar satan, muskalar satan insanların televizyonda arzı endam ederek, yer almış olmaları bizim de kanımıza dokunuyor. İnsanlarımıza zarar veriyor."
İSTİSMARCILARDAN DİNİ DE HALKI DA KURTARMAK GİBİ HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ VAR...
Bu toplantıdaki amacımız da, bu yetkili ağızlardan insanlar cevapları bulmaya başlasınlar. Televizyonlarda bu işi gayet iyi yapan meslektaşlarımız da var, Allah onlardan razı olsun. Ama istismar edenler de var. O İstismarcılardan dini de halkı da kurtarmak gibi hepimizin ortak görevi var. Gerekli müracaatlarımızı yaptık. İnşallah siyasi iradeden, devlet otoritesinden, bir düzenleme yapılır diye ümit ediyoruz.
Görüntü Dökümü:
--------------------
İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın açıklaması
Toplantının Kuran-ı Kerim okunarak başlaması
Detaylar
Soru sorulması
Müftünün yanıtı
13.04.2017 - 17.47 - Haber Kodu : 170413180
==========================
7- GAZETECİ YAZAR FATİH TEZCAN HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI KALDIRILDI
KADİR TOPBAŞ ŞİKAYETÇİ OLDU, DAVA AÇILDI
İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Mart 2017 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda, Kadir Topbaş hakkında FETÖ / PDY üyeliği ve yöneticiliğinden bir soruşturma kaydının bulunmadığının belirtildiği ifade edildi.
Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, kaleme aldığı yazısında iftirada bulunup, hakaret ettiği iddia edilen Gazeteci - Yazar Fatih Tezcan hakkında açılan dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemeye gelen Tezcan, savunmasını avukatlarıyla yapacağını söyledi. Mahkemede, Tezcan hakkındaki yakalama kararını kaldırıldı, duruşma ertelendi.
İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Tezcan'ın www.analizmerkezi.com isimli internet sitesinin kurucusu olduğu ve sitesinde "Kadir Topbaş intihar etti" başlıklı yazı kaleme aldığı kaydedildi. Söz konusu yazıda Kadir Topbaş'ı terör örgütüyle irtibatlı göstermeye çalışıldığı ve İBB tarafından yapılan bir arazi alım satımını FETÖ isimli örgüte para aktarımı gibi sunulduğu iddia edildiği belirtildi.
SAVCILIK: KADİR TOPBAŞ HAKKINDA FETÖ-PDY ÜYELİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİNDEN BİR SORUŞTURMA KAYDI BULUNMAMAKTADIR
Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak, Kadir Topbaş hakkında FETÖ terör örgütü üyeliği veya yöneticiliği kapsamında bir soruşturma olup olmadığının hususunda bilgi istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 29 Mart 2017 tarihinde gönderdiği yazıda, Kadir Topbaş hakkında FETÖ / PDY üyeliği ve yöneticiliğinden bir soruşturma kaydının bulunmadığını belirtti.
ÇOK SAYIDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU BELİRTİLDİ
İddianamede şüpheli Tezcan'ın ifadesine başvurulmak üzere adresine değişik gün ve saatlerde gidildiği ancak adresinde bulunamadığı, UYAP ortamında yapılan sorgulamada şüpheli hakkında mahkemelerce çıkartılmış çok sayıda yakalama kararı bulunduğu vurgulandı.
HAKARET VE İFTİRA SUÇU İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
İddianamede, damadı terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan müşteki Kadir Topbaş'ı toplum önünde küçük düşürmek, zan altında bırakmak, terör örgütü ile irtibatlı göstermek, İBB tarafından yapılan bir arazi alım satımını FETÖ isimli örgüte para aktarımı gibi sunmak, müştekinin damadının metal Yapı isimli şirkette ortaklığı veya yöneticiliği olmadığı halde yalan bir bilgiyi yazdığı yazıda kamuoyuna doğru imiş gibi aktardığı ifade edildi. Bu algı üzerinden müşteki Kadir Topbaş'ın şeref, onur ve saygınlığını zedelemeyi amaçladığı, bu suretle hakaret suçunu işlediği belirtilen iddianamede, adli makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını sağlamak amacıyla işlemediğini bildiği halde fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak atılı iftira suçunu işlediğinin altı çizildi.
8 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Fatih Tezcan hakkında "Basın yoluyla iftira" ve "Kamu görevlisine karşı alenen hakaretö suçlarından toplam 8 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ
İddianameyi kabul eden Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkardı ve ilk duruşmayı Mayıs ayı olarak belirledi. Yakalama kararın üzerine adliyeye gelen Tezcan mahkemede, "Şahsıma hiçbir tebligat yapılmadan yakalama kararı çıkarılması bir skandaldır. Bu yakalama kararının bizzati kendisinin yazının içerisinde geçen kripto yapı ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Davayla ilgili savunmalarımı avukatımla birlikte yapacağım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme de Tezcan hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Duruşma ertelendi.