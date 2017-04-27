Dha İstanbul -(Görüntülerle)kılıçdaroğlu, Uğur Kurt'un Ailesini Arayarak, 'Sürecin Takipçisiyiz'...





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin silahından çıkan kurşunla ölen Uğur Kurt'un ailesini telefonla arayarak, Uğur'un öldürülmesine de yok denilecek bir cezanın verilerek davanın kapatılmaya çalışılmasına da üzüldük. Süreci takip ediyoruz dedi.



ADALET KALMADI



CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan'la birlikte, Uğur Kurt'un Beyoğlu'nda yaşayan ailesini ziyaret etti. Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesi dolayısıyla aileyi ziyaret eden ve sürecin takipçisi olduklarını belirten vekiller, Adaletten söz edebilmek imkansız hale geldi dedi.



KILIÇDAROĞLU ARADI



CHP'li vekiller aileyle görüşmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baba Kemal Kurt'u da telefonda konuşturdu. Ziyaret sırasında baba Kurt'la görüşen Kılıçdaroğlu'nun Uğur'un öldürülmesine de yok denilecek bir cezanın verilerek davanın kapatılmaya çalışılmasına da üzüldük. Süreci takip ediyoruz dediği öğrenildi. Baba Kurt ise Kılıçdaroğlu'na duyarlılığından ötürü teşekkür etti. Baba Kurt Biz adelet istiyoruz, adalet yok dedi.



ADALET SARAYI'NIN ÖNÜNDE ADALET TERAZİSİ VAR AMA ADALET YOK



Uğur Kurt'un annesi Güllünaz Kurt ise CHP'li vekillerin ziyareti sırasında, Adalet Sarayı'nın önünde adalet terazisi var ama adalet yok ifadesini kullandı. Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP'li vekiller Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal Polislerin işledikleri suçlar cezasız bırakılıyor. Bu iktidarın bilinçli bir politikası dedi.



Öte yandan, CHP'li vekiller Uğur Kurt'un polisin silahından çıkan kurşunuyla hayatını kaybettiği Okmeydanı Cemevi'ni de ziyaret etti.



Görüntü Dökümü



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-CHP heyetinin aileyi ziyareti