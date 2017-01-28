Dha İstanbul- (Geniş Haber ) - Mehmet Ekinci Tutuklandı

MEHMET EKİNCİ ADLİYEDEN ÇIKARILIRKEN DE KONUŞTU



Ekinci'nin mahkemedeki savunmasında, "Terörden alınmak kadar ağır bir şey yok. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim" dediği öğrenildi.



Haber- Kamera: Serpil KIRKESER - İstanbul DHA



'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci tutuklandı. Yalova'da dün gözaltına alınan ve geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Mehmet Ekinci sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.



3 SAAT İFADE VERDİ



Mehmet Ekinci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak, "Selam Tevhid Kumpası Davası"nda yaklaşık 3 saat ifade verdi. Ekinci'nin ifadesinin ardından 2 avukatı da savunma yaptı. Savunmasının ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Mehmet Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mehmet Ekinci hakkındaki duruşmanın da 13 Şubat'ta yapılacağını hatırlattı.



TUTUKLANAN EKİNCİ: MEMLEKET İÇİN HAYIRLI OLSUN



Adliye çıkışında gazetecilerin "Bir şey söyleyecek misiniz?" diye sorması üzerine Ekinci, "Memleketin yangın yeri olduğu bir yerde benim tutuklanmamın bir önemi yoktur . Memleket için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Ekinci, Silivri Cezaevi'ne götürüldü.



"TERÖRDEN ALINMAK KADAR AĞIR BİR ŞEY YOK"



Ekinci'nin mahkemedeki ifadesinde "Terörden alınmak kadar ağır bir şey yok. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Polisler mahalleye gelerek 'Mehmet Ekinci burada mı?' diye sormuşlar. Kayınpederim de 'Buyrun burada' diyerek polisleri eve getirdi, konuştuk. Kaçma imkanım vardı. Kaçmadım. Yargıtay'da 13 Şubat'ta görülecek olan duruşmaya gidecektim. Duruşma için hazırlanıyordum" dediği öğrenildi.



YALOVA'DA DÜN YAKALANMIŞTI



Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova'da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.



Görüntü Dökümü:



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-Ekinci'nin adliyeden çıkarılması



-Ekinci'nin konuşması



-Genel ve detaylar







28.01.2017 - 15.35 Haber Kodu : 170128112