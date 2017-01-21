İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önünde Hareketli Dakikalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyonu polis ateş açarak durdurdu.



Araç sürücüsü gözaltına alınırken kamyonun freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.



İstanbul Valiliği,



"Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur"



Haber-Kamera : Çağatay KENARLI - Enver ALAS - İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyon hareketli dakikalara neden oldu. Bariyerleri aşan su dağıtım kamyonu ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.



Fatih Akşemsettin Caddesi'nde bulunan emniyet kontrol giriş noktasında bir firmaya ait su dağıtım kamyonu freni patlaması sonucu duramayarak hızla ilerleyince emniyet çevresinde görev yapan Özel Harekat ekipleri kamyonun lastiklerine ateş açtı. Silah sesleri duyan emniyet personeli emniyete bir saldırı olduğunu zannederek silahlarını alarak emniyet girişine indi. Polis, olay yerinde geniş çaplı önlemi aldı. Emniyet metro istasyonunun girişleri önlem amacıyla kısa bir süre kapatıldı. Kamyon sürücüsü emniyetin dışında bulunan beton bariyerlere kamyonu sürterek durdurdu. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak inceleme için emniyet binasına getirildi. Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri su kamyonundaki yaptıkları incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.



Görüntü Dökümü



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-Özel harekat ekiplerinin olay yerine gitmesi



-Polis ekiplerinin önlem alması



-Kamyon sürücüsünün gözaltına alınması (Turuncu kazaklı)



-Zırhlı araçlarla alınnan güvenlik önlemi



-Bariyerlere sürterek duran su kamyonu



-Kamyonu inceleyen polis ekipleri



-Emniyet metrosunun kapatılması ve önlemler



-Emniyet bariyerlerine giren kamyon



-Olay yerinde inceleme yapan polisler



-Çevrede alınan güvenlik önlemleri



-Yaya yolunun şeritle kapatılması



-Vatan Caddesi üzerinde polisin önlemi



-Emnniyet Müdürlüğü binasından görüntüler



-Genel ve detaylar



21.01.2017 - 14.42 Haber Kodu : 170121096



21.01.2017 - 15.20 Haber Kodu : 170121105_