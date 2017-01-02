Dha İstanbul- (Geniş Haber) Güvenlik Görevlisi Fatih Çakmak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA



Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina katliamında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın (34) cenaze töreni Bağcılar Yavuz Selim Cami'nde öğle vakti düzenlendi. Cenazede Çakmak'ın babası Hasan Çakmak, annesi Ayten Çakmak ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Törene TBMM Başkanvekili ve CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Reina gece kulübünün sahibi Mehmet Koçarslan ile Çakmak'ın iş arkadaşları ile yakınları katıldı.



ANNESİ TABUTUNA SARILARAK AĞLADI



Çakmak'ın annesi oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Ayten Çakmak'ı diğer oğulları teselli etti. Çakmak 4 kardeşinden biri olan Mehmet Çakmak ise kardeşinin öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kardeşinin dışarıda bir arkadaşıyla birlikte olduğunu ve saldırganın polisi vurduktan sonra kardeşinin içeri kaçarken arkadan vurulduğunu dile getirdi.



BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDAN 3 DAKİKAYLA KUTULMUŞ



Kardeşinin Beşiktaş'taki terör saldırısından 3 dakika arayla kurtulduğunu söyleyen Mehmet Çakmak, "Beşiktaş'taki saldırıda da 3 dakika önceden araçları çıkmış. Annemi aradım, 'Fatih iyi mi?' diye sordum. 'Şimdi eve geldi' dedi. Daha sonra kardeşime ve eşine söylemiş 3 dakika arayla kurtulduğunu. Orada o kadar şehit olan insanların arasından; kendisinin şanslı olduğunu söylememiş. Onların acısını paylaşmış. Normal karşılamış. Ben şanslıyım diye düşünmemiş" dedi



"KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL. BU BİR TERÖR SALDIRISI"



Mehmet Çakmak şunları da ifade etti; "Öfkeli değilim. Çünkü neden öfkeli değilim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda kimin öldürdüğü de benim umurumda değil. Bu bir terör saldırısı. Burada hep beraber acımızı paylaşmaya geldik. Kardeşimi son yolculuğuna uğurlamaya geldi. Şehit oldu kardeşim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Kim olduğuyla da ilgilenmiyorum. Kimin şehit ettiği önemli değil. Bu bir terör saldırısı. Bugün benim kardeşim gitti. Yarın başkaları gitmesin diye en azından daha da derinlemesine önlem alınması lazım ki başka şehitler olmasın. Çünkü daha önceki şehitleri biz içimizde çok hissettik. Onda ne hissediyorsam aynı şekilde şu anda da hissediyorum. İnanınki bir farkı yok. Daha öncekilerde ne hissettiysem şu anda da onu hissediyorum. Samimi söylüyorum bunu."



Çakmak'ın babası ise öfkeli olmadığını söyleyerek "Düşman belli değil, bir şey belli değil. Ne yapacaksın" dedi.



Öğle vakti düzenlenen törenin ardından Çakmak'ın cenazesi Güneşli mezarlığına defnedildi.



Görüntü Dökümü:



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-Mehmet Çakmak ile röp



-Hasan Çakmak ile röp



-Cenazenin camiye gelişi



-Bekleyen arkadaşları



-Yakınları



-Annesinin tabuta sarılıp ağlaması



-Taziyelerden detaylar



-Cenaze namazı



-Cenazenin araca konması



-Genel ve detaylar



02.01.2017 - 14.21 Haber Kodu : 170102079