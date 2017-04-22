Dha İstanbul - (Geniş Haber)  Bakım İçin Gelen Uçak Taksi Yolundan Çıktı





Birleşik Arap Emirlikleri,Sharjah Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul'a bakım için gelen uçak, Atatürk Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkarak toprak alana saplandı.



Portekizli Hi Fly Havayolları'na ait CS-TQZ kuyruk tescilli Airbus A340 tipi uçak bakım için Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah'tan İstanbul'a geldi. Saat 13.37'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçak THY Teknik'e ait HABOM Bakım Merkezi'ne doğru taksi yaparken toprak alana çıktı. Olay sonrası uçağın sol arka tekerlekleri toprağa saplantı. Uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait ARFF ekipleri çalışmalarına başladı. Bakım için gelen ve yolcusu bulunmayan CS-TQZ kuyruk tescilli uçak üç saatlik bir çalışmanın ardından toprak zeminden kurtarıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Uçaktan görüntüler



-Uçağın sol tekerleklerinin toprağa saplanması



-Ekiplerin uçağı kurtarma görüntüleri - İstanbul