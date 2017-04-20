Dha İstanbul - Geleceğe Dönüş'ün Zaman Makinesi İstanbul'da

Haber - Kamera: Enver Alas / İstanbul DHA



Başrol oyuncusunun zaman makinesine dönüşen arabasıyla geçmişe ve geleceğe giderek yaşadığı maceraları anlatan 80'lerin efsane filmi 'Geleceğe Dönüş'ün otomobili DeLorean DMC-12, otomobil fuarında ilgi odağı oldu. Filmi izleyen ziyaretçiler karşılarında gördükleri zaman makinesine dönüşen otomobille geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıktı.



"İstanbul Autoshow 2017", Büyükçekmece TÜYAP Fuar alanında kapılarını 17. kez açtı. Fuarın dikkat çeken otomobillerinden biri gösterime girdiği yıllarda bütün dünyada ilgiyle izlenen 'Geleceğe Dönüş' filminin otomobili DeLorean DMC-12 oldu. Filmde başrol oyuncusunu zaman makinesine dönüşen arabasıyla geçmişe ve geleceğe giderek yaşadığı maceraları anlatan film için üretilen modifiyeli otomobil, fuar alanında hazırlanan özel bir standta sergilendi.



ZAMAN MAKİNESİ OTOMOBİL ZİYARETÇİLERİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARDI



Generali Sigorta tarafından fuara getirtilerek sergilenen otomobil, filmi izleyen ziyaretçileri de aynı anda geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı.



ÇILGIN PROFESÖR'Ü GÖRÜNTÜLEDİLER



Fuarda sergilenen araç, aynı zamanda filmin oyuncularına gala, etkinlik ve çeşitli şovlarda kullanıldı. Otomobilin üzerinde de filmin başrol oyuncusu 'çılgın profesör' lakaplı Dr. Emmett Brown'u oynayan Cristopher Lloyd'un imzası bulunuyor.



Ayrıca standta 'çılgın profesör' karakterinin canlandırılarak aracı kullandırılması ise filmin sahnelerini de gerçekçi kıldı. Ziyaretçilerin de bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldıkları görüldü



"YÜKSEK İLGİ VAR"



Efsane otomobili fuara getiren Generali Sigorta'nın Satış ve Pazarlama Direktörü Burak Gündüz, yaptığı açıklamada otomobile oldukça yüksek bir ilgi olduğunu belirtti. Burak Gündüz, "Bu araç geleceğe dönüş filminin efsane aracıdır. Otomobili bu fuara getirmekteki amacımız geleceği fuarı ziyaret edenlere ve müşterilerimize de yaşatmaktır. Fuarın teması gelecekle ilgili, ayrıca müşteri beklentileri de son derece yükseldiği için onlara geleceğe dönük kısa bir seyahat yaptırmak istiyoruz" diye konuştu.



380 MİLYON DOLAR HASILAT ELDE ETMİŞTİ



Efsane film, 'Geleceğe Dönüş'te bir gencin kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çeker. Anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip, 1985 yılına geri dönmek zorundadır. Film gösterime girdikten sonra, 380 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en başarılı filmlerinden biri olmuştu.



Görüntü Dökümü



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-Araçtan görüntüler



-Zaman makinesine dönüşen aracın özellikleri



-Otomobilin içinden görüntüler



-Vatandaşların yoğun ilgisi



-Cep telefonlarıyla kaydedenler



-Çılgın profesörün canlandırılması



-Burak Gündüz ile röp



-Genel ve detaylar