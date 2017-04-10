Dha İstanbul - Fransa'ın İstanbul Başkonsolosu : Bu Trajik Kayıp Bizi Çok Sarstı.

Balon kazasında hayatını kaybeden Konsolos Yardımcısı için İstanbul'da tören



Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul DHA



Nevşehir'deki balon kazasında hayatını kaybeden Fransız Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat için Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bugün bir tören düzenlendi.



3 SENE GÖREV YAPTI. HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLEN BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZDI



İstanbul Başkonsolosluğu'nda basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter "Bu trajik kayıp bizi çok sarstı. Vincent Christophe bildiğiniz gibi konsolos yardımcısıydı. Üç senelik bir görev yaptı. Herkes tarafından çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Biz tüm çalışanlarımızla kapalı bir tören gerçekleştirdik. Derin üzüntü içerisindeyiz. Bu zor dönemde Türk makamlarından aldığımız destekten dolayı çok minnettarız" dedi.



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Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter'ın açıklamaları



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