Dha İstanbul- Fetö Soruşturması: Hava Kuvvetleri "İmamı" Olduğu Öne Sürülen Bir Kişi Tutuklandı

FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir'deki albay ve generallerden sorumlu imamı olduğu iddia edilen Yardımcı Doçent İbrahim Yakut tutuklandı.



Şüphelinin evinde yapılan aramada, mevcut işiyle ilgisiz şekilde Hava Kuvvetleri unsurlarına ait brove ve rozetler ele geçirildiği belirtildi. Bu rozetlerin söz konusu askerlerin bağlılıklarının bir sembolü olarak verildiği öne sürüldü.



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir'deki albay ve generallerden sorumlu imamı olduğu iddia edilen İbrahim Yakut "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan tutuklandı.



FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir'deki albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan Yardımcı Doçent İbrahim Yakut, dün soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgülü Suçlar Bürosu savcılığına getirildi. Burada Savcı Can Tuncay'a ifade veren Yakut, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli İbrahim Yakut'un "Silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



EVİNDE ÇIKAN BROVE VE ROZETLER...



Savcılığın sevk yazısında, bir itirafçının teşhis ve yer göstermesi üzerine Yakut'un gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, mevcut işiyle ilgisiz şekilde Hava Kuvvetleri unsurlarına ait brove ve rozetler ele geçirildiği belirtilen yazıda, bu rozetlerin söz konusu askerlerin bağlılıklarının bir sembolü olarak verildiği vurgulandı. Yazıda şüphelinin 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesaplarında olağandışı artışlarına da dikkat çekildi. Yakut'ın 15 Temmuz sürecinden sonra Anadolu Üniversitesi'ndeki görevinde KHK ile açığa alındığı kaydedildi.