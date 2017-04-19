Dha İstanbul - Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-14 Nisan tarihleri arasında uyuşuturucu madde satan kişileri yakalamaya yönelik Karagümrük ve Dervişali Mahallelerinde çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, İran ve Özbekistan uyruklu 5'i kadın toplam 9 kişinin uyuşturucu madde sattığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, gözaltına aldığı İran uyruklu E.S.(29), S.S.(28), A.A.(26), E.S.(30) isimli erkekler ile S.Y.(37), S.T.(44), N.Ş.(49), G.N.(22) ve Özbekistan uyruklu Z.S.(34) isimli kadının evlerinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda, 4 bin 900 uyuşturucu hap, 610 gram kokain, 565 gram afyon sakızı, 740 gram esrar, yaklaşık 3 buçuk litre uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 6 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 bin 680 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5'i kadın 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İran uyruklu E.S., E.S. isimli erkekler ile N.Ş. isimli kadın ve Özbekistan uyruklu Z.S. kadın çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, S.Y, S.T. ve G.N. isimli kadınlar hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.S. ve A.A.'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ekiplerinin şüphelilerin evinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde uyuşturucu maddelerin ve paraların bulunması kaydedildi.







Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin bir evde arama yapması



-Ekiplerin uyuşturucu maddeleri bulması



-Ele geçirilen paralar



-Genel ve detaylar