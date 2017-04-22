Dha İstanbul - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çıkışındaki Kaza Trafiği Kilitledi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralanırken Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL



Kaza TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprü Edirne istikameti Baltalimanı yol ayrımında saat 10.30 sıralarında meydana geldi.



Tansu Bilici'nin kullandığı aracı iddialara göre başka bir araç sıkıştırdı. Bilici direksiyon hakimiyetini kaybederek Bülent Obut yönetimdeki motosiklete yandan çarptı. Bu sırada arkadan gelen iki araç daha kazaya karıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki Bülent Obut ve eşi Hatice Nalan Obut bariyerlerin arasına savruldu. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



KADIN SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu köprü çıkışında Edirne istikametinde iki şerit yaklaşık bir saat trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralılar ambulansa alınırken Tansu Bilici gözyaşlarını tutamadı. Olay yerinde kadın sürücüyü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar ambulanslar ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hatice Nalan Obutun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasında sonra trafik tekrar normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü



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-Kazada yaralanan kişilerden detay görüntü



-Yaralananların ambulansa alınması



-Ambulansın gidişi



-Kazaya karışan araçlardan detay görüntü



-Polis ekiplerinden detay görüntü



-Kaza nedeniyle trafik oluşması



-Kazaya karışan sürücünün ağlaması ve yakınlarının telkini



-Genel ve yakın detaylar