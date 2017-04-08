Dha İstanbul-  "Evet" Mitingine Katılanlar Yenikapı'dan Ayrıldı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHAYenikapı'da düzenlenen 'Evet' mitinginin sona ermesiyle birlikte, şehrin faklı yerlerinden gelenler buradan ayrıldı.

Dha İstanbul-  

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Yenikapı'da düzenlenen 'Evet' mitinginin sona ermesiyle birlikte, şehrin faklı yerlerinden gelenler buradan ayrıldı. Özellikle Marmaray ve metro istasyonunun olduğu Yenikapı'da yoğunluk yaşandı. Evlerine gitmek için buraya gelenleri, görevliler anonslar yaparak yönlendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Mitingten ayrılan kalabalık

-Detaylar

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