Dha İstanbul- "Evet" Mitingine Katılanlar Yenikapı'dan Ayrıldı
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHAYenikapı'da düzenlenen 'Evet' mitinginin sona ermesiyle birlikte, şehrin faklı yerlerinden gelenler buradan ayrıldı.
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Yenikapı'da düzenlenen 'Evet' mitinginin sona ermesiyle birlikte, şehrin faklı yerlerinden gelenler buradan ayrıldı. Özellikle Marmaray ve metro istasyonunun olduğu Yenikapı'da yoğunluk yaşandı. Evlerine gitmek için buraya gelenleri, görevliler anonslar yaparak yönlendirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Mitingten ayrılan kalabalık
-Detaylar
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