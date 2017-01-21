Esenyurt'ta Saldırganın Bıraktığı El Bombası İmha Edildi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta polise ateş açan bir kişi, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.



POLİSE ATEŞ AÇTI



Olay saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.



Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlatırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.



EL BOMBASI İMHA EDİLDİ



Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı sokak ortasında duran el bombasını bir süre inceledi. Daha sonra el bombası fünye ile patlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yeri



-Saldırıda zarar gören polis aracı



-Sokaktaki el bombası



-Uzman ekibin incelemesi



-Fünye koyması



-Patlatması



-Sokaktan görüntü



-Özel harekat polisleri



-Saldırganın bıraktıkları (fotoğraf)



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