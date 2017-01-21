Esenyurt'ta Polise Silahlı Saldırı

Silahlı saldırgan polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.



Saldırganı yakalamak için polis operasyon başlattı.



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ersan SAN - İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta polise ateş açan bir kişi, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.



Olay saat 09.45 sıralarında meydana geldi.



Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.



Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Hasar gören polis aracı



-Saldırganın bıraktığı çanta, silah ve el bombası



-Polis helikopteri



-Polisin önlemleri



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