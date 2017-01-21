İstanbul - Esenyurt'ta Polise Ateş Açıldı

Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Silahlı saldırgan polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı. Saldırganı yakalamak için polis operasyon başlattı. Silahlı saldırgan polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.

SİLAHINI VE BİR EL BOMBASIYLA ÇANTASINI BIRAKIP KAÇTI

Olay saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.



Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.

