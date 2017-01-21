Esenyurt'ta Polise Ateş Açan Saldırganın Kaçış Anından Yeni Görüntü

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anına ilişkin yeni güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta Polise Ateş Açan Saldırganın Kaçış Anından Yeni Görüntü

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anına ilişkin yeni güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken hemen ardından da polisin koştuğu görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın kaçış anı

-Polisin peşinden koşması

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