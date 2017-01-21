Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken sırt çantasını çıkarmaya çalıştığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Saldırganın kaçış anı
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Dha İstanbul - Esenyurt'ta Polise Ateş Açan Saldırganın Kaçış Anı Kamerada
Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHAEsenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
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