Dha İstanbul - Esenyurt'ta Boya Fabrikasında Yangın

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta boya imalatı yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.



Esenyurt Örnek Mahallesi Evren 2 Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve boya imalatı yapan bir fabrikada saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangındaı fabrika kullanılamaz hale geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yapması



-Ambulanstan görüntü



-Genel ve detaylar