Dha İstanbul - Erdoğan Teziç'i Kaybettik (2)

Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA



Eski YÖK Başkanı Prof. Dr Erdoğan Teziç 81 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kalp kapakçığı ameliyatı olan ve kalp yetmezliği tanısı konulan Teziç, Cuma akşamı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.Teziç, burada yoğun bakıma alındı. Teziç bu sabah yaşamını yitirdi.



ABD'DEKİ OĞLU BEKLENİYOR



Erdoğan Teziç'in ABD'da bulunan oğlu Kerem Teziç'in haberi alır almaz Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı, geliş durumuna göre Teziç'in cenaze töreninin Salı ya da Çarşamba günü yapılacağı öğrenildi. İki oğlu bulunan Erdoğan Teziç'in Türkiye'de yaşayan diğer oğlu ve gelininin İstanbul'daki evlerinde taziyeleri kabul ettikleri öğrenildi.



SON KEZ HAKKI DEVRİM'İN CENAZESİNDE



Erdoğan Teziç kameralar tarafından son kez Haziran ayında Gazeteci Hakkı Devrim'in cenazesinde görüntülenmiş mikrofonlara son kez o cenazede konuşmuştu.



Görüntü Dökümü:



Erdoğan Teziç'in arşiv görüntüleri



Devrim'in cenazesindeki görüntüsü ve açıklaması



DGS: 23.04.2017 - 13: 47 - Haber Kodu : 170423107