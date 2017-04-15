Dha İstanbul - Erdoğan Sarıyer'de Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Yok eyaletlere bölünecekmişiz' Kim söylüyor? Gene Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi palavra, hikaye"



"CHP'nin Kadıköy teşkilatından bir grup istifa etti. Niye istifa ettiler? Çünkü terörle el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler"



"Yarın bir devir değişiyor. Aydınlık yarınların Türkiye'sinin temellerini atıyoruz, sıradan olay değil"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kartal, Tuzla, Ümraniye'den sonra Sarıyer'de konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer Meydanı'ndaki konuşmasında 2 aylık programının son durağının burası olduğunu belirtti.



Erdoğan, "CHP'nin Kadıköy teşkilatından bir grup istifa etti. Niye istifa ettiler? Çünkü terörle el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler. Çünkü tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyemedikleri için istifa ettiler" dedi.



"YARIN BİR DEVİR DEĞİŞİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıklar kapanınca sandık görevliler oradan hemen ayrılmayacak. Sayımlar yapılıp resmi tutanaklar imzalanacak. İmzalı tutanağı müşahitler partiye götürecek. Orada hemen bunlar toplanacak. Böylece herhangi bir kaçamak olmayacak. Yarın bir devir değişiyor. Aydınlık yarınların Türkiye'sinin temellerini atıyoruz, sıradan olay değil" şeklinde konuştu.



"BİZ BUNLARA ÖZEL BİR MÜZE HAZIRLAYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet diyenleri denize dökmekten, tehdit etmekten bahsedenlere ben cevap veriyorum, merak etmeyin. Siz hayır deseniz de biz sizi denize dökmeyeceğiz. Biz bunlara özel bir müze hazırlayacağız. Bu müzede bunları orada önemli objeler olarak değerlendireceğiz. Nasıl iyi mi? Çünkü bizim demokrasi anlayışımız bu. Biz öldürmek için değil haşa, diriltmek için geliyoruz. Ona gayret edeceğiz. Avrupa ülkelerinin sandıktan hayır çıkması için neler yaptıklarını, Avrupalı parlamenterlerin neler yaptıklarını görüyorsunuz dimi? Ama yarın onlar benim milletimin cevabını görecekler. 2007'deki 367 garabeti vesaire nasıl çalıştılar. Batılı medya organlarının Türkçe manşetlerini gördünüz. Elbette biz bu çevrelerinin seviyesine inmeyeceğiz. Bize yakışan bu millet düşmanlarına hukuk ve demokrasi içinde cevaplarını vermektir. Bize düşen hiç kimsenin irademizi pranga vuramayacağını tüm dünyaya haykırmaktır. Anladılar. Bu ara kamuoyu araştırmalarında yarınki seçimin neticesini görmeye başladılar. Şimdiden yarını satın almaya başladılar, pazartesi günü. Bize düşen, bu hayır koalisyonuna güçlü bir evet ile karşılık vermektir. Bunun için yarın çok önemli. Yarın ülkemiz demokrasisi için bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.



"'YOK EYALETLERE BÖLÜNECEKMİŞİZ' KİM SÖYLÜYOR?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, üniter yapımızın birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Son günlerde bir şeyler yuvarlayıp duruyorlar, 'Yok eyaletlere bölünecekmişiz' Kim söylüyor? Gene Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi palavra, hikaye. Ben ne diyorum Cumhurbaşkanı olarak, Başbakan ne diyor? Böyle bir şey var mı? Yok. Biz eğer Türkiye'de şöyle 18 maddenin içinde böyle bir madde olsa, buna HDP soruyorum, hayır der mi? Adamların derdi zaten eyalet. Biz ise yola çıktığımızdan beri neyi savunuyoruz? Üniter yapıyı savunuyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini savunuyoruz" şeklinde konuştu.



Erdoğan konuşmasının ardından sahnede çocuklarla bir süre sohbet etti, çocukların kendisine verdiği çiçeği alarak fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü:



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Erdoğan'ın konuşması



Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi



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15.04.2017 - 17.48 Haber Kodu : 170415170



15.04.2017 - 17.49 Haber Kodu : 170415172



15.04.2017 - 17.54 Haber Kodu : 170415176_