Dha İstanbul - Erdoğan, Özal'ı Mezarını Ziyaret Ediyor (1)
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yıldönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarını ziyaret ediyor.
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yıldönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarını ziyaret ediyor. Erdoğan, Turgut Özal için düzenlenen anma törenine katılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Anma töreninden görüntüler
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