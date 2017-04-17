Dha İstanbul - Erdoğan, Özal'ı Mezarını Ziyaret Ediyor (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yıldönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarını ziyaret ediyor.

Dha İstanbul - Erdoğan, Özal'ı Mezarını Ziyaret Ediyor (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yıldönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarını ziyaret ediyor.  Erdoğan, Turgut Özal için düzenlenen anma törenine katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Anma töreninden görüntüler

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