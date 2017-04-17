Dha İstanbul - Erdoğan, Menderes'in Kabrini Ziyaret Etti
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldıktan sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezara geçti.
Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldıktan sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezara geçti.
Erdoğan burada dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan ayrılırken Kadir Topbaş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın'a anıt mezarın tavanındaki rutubetlenmeyi işaret ederek ilgilenilmesini istedi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın ziyaretinden görüntüler