Erdoğan'dan Referandum Kararı Sonrası İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız"



Haber: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA İSTANBUL



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının açılış törenine katıldı. TBMM'den geçen anayasa teklifine ilişkin Erdoğan, "Ne yaptınız ki diyenlere dün akşam parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.



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