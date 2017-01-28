Dha İstanbul- Emıtt'teki 'Sıra Gecesi Müzikli' Tanıtıma Uyarı

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA



Beylikdüzü'nde kapıları bu yıl 21'inci kez açılan' Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan kent ve kuruluşlar birbirinden renkli tanıtımlarla ilgi çekmeye çalışıyor. Güneydoğu kültürünü tanıtmak amacıyla yöresel müziklere önem veren Mardin ve Şırnak stantlarına EMITT yöneticileri 'Yüksek ses' nedeniyle uyarı yaptı.



Perşembe günü 70 bin metrekare kapalı alan ve 12 salonda, 80 ülkeden 5 bin firma ve markayı buluşturan, yarın akşam sona erecek EMITT'te birçok kent de turizmden payını alabilmek ve tanıtım yapabilmek amacıyla ziyaretçileri stantlarına çekmeye çalıştı. Yöresel ürünlerin yanı sıra tesislerin tanıtılmaya çalışıldığı fuarın ilgi çeken stantları Dicle Kalkınma Ajansı'nın da desteği ile fuara katılan Güneydoğu kentleri oldu. Güneydoğu kentleri yöresel tatların yanı sıra tarihi ve turistik yörelerini tanıtan broşür, CD, kataloglar dağıtırken, yöresel lezzetler ve müzikler de unutulmadı.



Terör olaylarının olumsuz etkilediği yörelerden Şırnak'taki yöresel ürünlerin ve tarihi yerlerin tanıtıldığı stantta üzerlerinde yöreye özgü 'şal şapik' olarak bilinen kıyafetli halk oyunları ekibi gösteri sunarken zaman zaman davetliler de kendilerine eşlik etti. EMITT'e katılan firma ve kuruluş sayısının fazla olması ve fuarın kapalı alanda yapılması nedeniyle bu yıl gürültüyü önlemek amacıyla daha etkili denetim yapıldı. Şırnak ekibi bu nedenle yöresel oyunlarda davul yerine tef kullanmak zorunda kaldı.



SIRA GECESİNE UYARI



Yöresel yemeklerin yanı sıra 'Mırra' olarak bilinen acı kahvenin, badem şekeri ve leblebinin ziyaretçilere ikram edildiği Mardin standında günün çeşitli saatlerinde düzenlenen 'Sıra gecesi' de ilgi çekti. Aynı zamanda gümüş işlemeciliği ile ünlü Mardin'deki el sanatları da ziyaretçilere sergilendi.



Mardin Müze Müdürlüğü'nün bu yıl üstlendiği tanıtımda üzerlerinde yöresel kıyafetler bulunan görevliler cümbüş, darbuka, keman ve kanun eşliğinde yöresel müzikleri çalarken görevliler de yörenin vazgeçilmez lezzetlerinden çiğköfte yoğurdu. Bir anda stand ziyaretçi akınına uğrarken, bazı görevliler ve davetliler oynayarak müziğe eşlik etti. Ancak fuar görevlilerinin uyarısı ile 'sıra gecesi 'fazla uzun sürmedi. Stanttaki görevliler 1500 kilometre uzaktan yöreyi tanıtmak için geldiklerini canlı kültürü tanıtmaya çalıştıklarını, kendilerine biraz daha toleranslı yaklaşılmasını beklediklerini söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Fuardan görüntüler



-Şırnak standında halay çekilerek Kürtçe türkü söylenirken



-Mardin standındaki telkari (gümüş işlemeciliği)



-Mardin standında çiğ köfte yoğrularak sıra gecesi canlandırılırken