Dha İstanbul -   (Ek Görüntüyle) Talimhane'den Taksim Meydanı'na Girmeye Çalışan Gruba Sert Müdahale

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKCİ - Özgür EREN / İstanbul DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti.



Talimhane Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Meydanlar halka kapatılamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup "Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. Polisle, pankartı vermek istemeyen grup arasında bir süre arbede yaşandı. Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada bir gösterici ile polisin, aynı copunu çektiği görüldü. Gözaltına alınanlardan bazıları slogan atmaya devam etti. Polis aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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Eylemcilerin slogan atmaları



Pankart açmaya çalışmaları



Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede



Eylemcilerin gözaltına alınması



Polisle göstericinin copu çekiştirmesi



Polisin copla vurması



Polisin yere yatırıp ters kelepçe takması



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