Dha İstanbul - (Ek Görüntüyle) Talimhane'den Taksim Meydanı'na Girmeye Çalışan Gruba Sert Müdahale
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKCİ - Özgür EREN / İstanbul DHA1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti.
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hasan YILDIRIM - İdris TİFTİKCİ - Özgür EREN / İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti.
Talimhane Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Meydanlar halka kapatılamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup "Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açtı. Polisle, pankartı vermek istemeyen grup arasında bir süre arbede yaşandı. Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada bir gösterici ile polisin, aynı copunu çektiği görüldü. Gözaltına alınanlardan bazıları slogan atmaya devam etti. Polis aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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Eylemcilerin slogan atmaları
Pankart açmaya çalışmaları
Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede
Eylemcilerin gözaltına alınması
Polisle göstericinin copu çekiştirmesi
Polisin copla vurması
Polisin yere yatırıp ters kelepçe takması
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