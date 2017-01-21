İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önünde Hareketli Dakikalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyoneti polis ateş açarak durdurdu.



Araç sürücüsü gözaltına alınırken kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.



Haber-Kamera : Çağatay KENARLI - Enver ALAS - İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyonet hareketli dakikalara neden oldu. Bariyerleri aşan kamyonet ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.



Edinilen bilgiye göre, freni boşalan bir kamyonet uygulama noktasını geçti. Polis, araca ateş açarken kamyonet bariyere çarparak durdu. Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken araçta da inceleme yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.



İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.



Görüntü Dökümü:



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-Emniyet müdürlüğü önündeki hareketlilik



-Kamyonetin görüntüsü



-Gözaltına alınan kişi



-Polisin incelemesi



-Polisin önlemleri



-Kamyonetteki inceleme



-Detaylar



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