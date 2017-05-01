Dha İstanbul - (Ek Görüntüyle) Beşiktaş'tan Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Gözaltı
Zeki GÜNAL - İstanbul DHABeşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi.
Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna rağmen yürümekte ısrar eden grup üyeleri gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, çevik kuvvet minibüsüne bindirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Toplanan grup
-Polisin grup üyelerini gözaltına alması