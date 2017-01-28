Dha İstanbul - (Ek Görüntü) - Zeytinburnu Açıklarında Su Alan Geminin Büyük Bölümü Denize Gömüldü

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA



Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bir kısmı suya gömüldü.



Zeytinburnu açıklarında uzun süreden beri demir aldığı öğrenilen ve batmaya başlayan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin sabah saatlerinde büyük bir kısmının suya gömülü olduğu görüldü. Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botları da geminin çevresinde bekletiliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Geminin görünen kısmından detaylar



-Çevresindeki tahlisiye botlarından görüntüler



-Genel görüntüler