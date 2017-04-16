Dha İstanbul - (Ek Bilgiyle) İbrahim Kutluay, Belçim Bilgin ve  Candan Erçetin Oyunu Kullandı

Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHA



İbrahim Kutluay, Belçim Bilgin ve Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.



1221 numaralı sandıkta oy kullanan Candan Erçetin ise çıkışta basın mensuplarının "Tememniniz ne?" sorusuna "Herkesin temennisi aynı değil mi? Sizin temenniniz ne?"yanıtını verdi



Görüntü Dökümü:



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-Bilgin'in, Kutluay'ın ve Erçetin'in oy kullanmaları



-Erçetin'in konuşması