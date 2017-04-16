Dha İstanbul - (Ek Bilgiyle) İbrahim Kutluay, Belçim Bilgin ve Candan Erçetin Oyunu Kullandı
Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHAİbrahim Kutluay, Belçim Bilgin ve Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.
Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHA
İbrahim Kutluay, Belçim Bilgin ve Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.
1221 numaralı sandıkta oy kullanan Candan Erçetin ise çıkışta basın mensuplarının "Tememniniz ne?" sorusuna "Herkesin temennisi aynı değil mi? Sizin temenniniz ne?"yanıtını verdi
Görüntü Dökümü:
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-Bilgin'in, Kutluay'ın ve Erçetin'in oy kullanmaları
-Erçetin'in konuşması