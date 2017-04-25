Dha İstanbul - (Ek Bilgiler ve Fotoğrafla) Singapur Havayolları Pilotu Otel Odasında Ölü Bulundu

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İstanbul DHA



Singapur Havayolları'nda görevli bir kaptan pilot Helle Seenyen, istirahat için kaldığı Ataköy'de otel odasında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden ve Avustralya vatandaşı olan pilot Helle Seenyen'in 23 Nisan 2017'de Singapur'dan İstanbul'a gelen uçağı kullandığı öğrenildi. İki gecelik yatı istirahatinden sonra pilot, yarın saat 13.30'daki 8Q-391 sefer sayılı İstanbul'dan Singapur'a gidecek uçağı kullanacaktı. Aynı ekipte bulunan iki hostesin de olaydan duyduğu üzüntü nedeniyle bu sefere katılamayacakları ve 1 pilot, 2 hostesin Avrupa'dan acil olarak İstanbul'a getirileceği belirtildi.



Bu arada pilot Seenyen'in öldüğünü duyan ailesinin de ilk uçakla Singapur'dan İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak gerekli incelemeyi başlattı. Pilotun cenazesi Adli Tıp'a götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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Pilotun fotoğrafı