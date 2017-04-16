Dha İstanbul - (Ek Bilgi ve Görüntüyle Tekrar) Cem Yılmaz Oyunu Kullandı
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHAÜnlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHA
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı. Yılmaz, oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmadan okuldan ayrıldı. Cem Yılmaz dün gece de twitter hesabından,"Oy kullanmak,en asil vatandaşlık görevimizdir.Oyumuzu kullanalım.Çok yaşasın Cumhuriyet" mesajını paylaşmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Yılmaz'ın gelişi
-Okula girişi ve çıkışı
-Ayrılması
-Cem Yılmaz'ın twitter mesajı