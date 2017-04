Dha İstanbul - Edirne Bahçeşehir Koleji Robot Yarışması İçin ABD'ye Gitti

Haber-Kamera : Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA



Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin oluşturduğu 'Odrınıas' takımı robot yarışmaları için THY uçağıyla saat 13.55'te ABD'ye gitti. Houston kentinde yapılan FRC (First Robotic Competition ) robot yarışması için 10 öğrenciden oluşan Edirne Bahçeşehir Koleji bir çok ülkeden gelen katılımcılarla mücadele edecek.



Atatürk Havalimanı'nda konuşan Rehber Öğretmen Melike Gürer Pamukçu, "Houston'da yapılacak olan Dünya şampiyonasında hem okulumuzu hem de ülkemizi temsil edeceğiz. 10 öğrencimizle gidiyoruz. Bundan 3 hafta önce Orlando'da çok güzel bir kupayla döndüler. En büyük ödül olan All Star ödülünü aldılar ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandılar "dedi.



Öğrencilerden Tayfun Cem Tavşanoğlu yarışmayla ilgili bilgi vererek " Her yıl yarışmada yeni bir tema oluyor. Bu yeni temaya göre bize oyun sahasının bilgilerini oyunda yapılacak görevleri veriyorlar ve bize bir kutu yolluyorlar. Bu kutunun içinde robotun elektronik aksamları olsun mekanik parçaları olsun ayrı bir şekilde geliyor. Biz bu parçaları birleştirip robotun şasesini yapıyoruz. Aynı zamanda oyunu oynayabilmek için kuracağımız sistemin parçalarını kendimiz temin ederek yapıyoruz. Bütün takımlar farklı robotlar çıkardığı için aynı oyunu oynayabilen farklı robotlardan oluşan robot grupları oluşuyor ve 3'e 3 oynanıyor" diye konuştu.



Tavşanoğlu, bu yıl ki yarışmada robotlarının görevi için "Plastik çarkları veya topları bir yere fırlatarak puan kazanmamız gerekiyor. Maçın son 30 saniyesinde zepline tırmanmamız gerekiyor" diye özetledi.



Takımın kız üyeleri de, "Robot ve mekanik denilince erkeklerin ilgisini çekiyor gibi ama bizim de ilgimizi çekiyor" dediler.



Takım Atatürk Havalimanı'nda birlikte poz verdi.



