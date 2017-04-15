Dha İstanbul - Duayen Gazeteci Selma Tükel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, 2007 yılı Burhan Felek Takdir Belgesi Sahibi, duayen gazeteci Selma Tükel son yolculuğuna uğurlandı.



86 yaşında vefat eden Selma Tükel için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Tükel'in cenazesi öğle namazına mütekip kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.







Görüntü Dökümü



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-Cenazeden görüntü



-Cenazeye gelenlerden görüntü



-Meslektaşlarından görüntü



-Çelenklerden görüntü



-Dua ve hellallik alınması



-Cenaze namazının kılınması



-Genel ve detay görüntüler