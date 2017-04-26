Dha İstanbul- Disk'te 1 Mayıs Açıklaması : Kutlamalar Bakırköy'de Yapılacak (2)
DİSK Genel Başkanı Kani Beko,"Taksim sevdamızdan vazgeçmedik.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
"Taksim sevdamızdan vazgeçmedik. Ancak buradaki temsilcilerle biraraya geldik. İçişleri bakanıyla 2 saat toplantı yaptık. İstanbul valisiyle 2 saat toplantı yaptık"
"Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim'i açamayacaklarını söylediler. Güvenlik herşeyden önemli. Güvenli 1 Mayıs olabilmesi için Bakırköy olması bizim açımızdan daha iyi olur dedik"
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi. 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yapılan açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacağını söyledi.
Beko, "Bizler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu ve Hayır'lı 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.
"TAKSİM SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEDİK"
Bir soru üzerine "Taksim sevdamızdan vazgeçmedik" diyen Kani Beko, "Ancak buradaki temsilcilerle biraraya geldik. İçişleri bakanıyla 2 saat toplantı yaptık. İstanbul valisiyle 2 saat toplantı yaptık. Güvenlik gerekçesiyle bize Taksim'i açamayacaklarını söylediler. Güvenlik herşeyden önemli. Güvenli 1 Mayıs olabilmesi için Bakırköy olması bizim açımızdan daha iyi olur dedik" diye konuştu.
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-Beko'nun açıklaması