Dha İstanbul- Disk'te 1 Mayıs Açıklaması : Kutlamalar Bakırköy'de Yapılacak (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA



DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi. 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yapılan açıklamayı DİSK Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağını söyledi.



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-Beko'nun açıklaması