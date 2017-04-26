Dha İstanbul- Disk'te 1 Mayıs Açıklaması : Kutlamalar Bakırköy'de Yapılacak (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHADİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dha İstanbul- Disk'te 1 Mayıs Açıklaması : Kutlamalar Bakırköy'de Yapılacak (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ  İSTANBUL DHA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak  basın toplantısı düzenlendi. 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yapılan açıklamayı DİSK Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının  Bakırköy'de yapılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Beko'nun açıklaması

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