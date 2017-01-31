Dha Istanbul - D-100 Karayolu'nda Makas Atıp Kazaya Neden Olan Sürücü Gözaltında

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA



Küçükçekmece D-100 Karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü zincirleme trafik kazasına yol açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaza yerindeki güvenlik kameralarına inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri aracın plakasını ve sürücüyü tespti etti. Çalışma başlatan ekipler, sürücü Fatih Ç.'yi (31) akşam saatlerinde gözaltına aldı.



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Ç.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. 206 lira para cezası kesilen sürücü daha sonra adli işlemlerinin yapılması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine sevk edildi. Sürücü Fatih Ç.'nin sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.