Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da Konuştu (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan parti, Cumhuriyetin partisi olamaz"



"16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür"



"Kasetle geldi ya kontrollü koltuk"







Haber: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki "Evet" mitinginde konuştu.



Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde havaalanında yaşadıklarına değinerek, "Benden 3, 3 buçuk saat önce birisi daha gelmişti havaalanına. CHP Genel Başkanı gelmişti. Kendi ifadesi ile 23.05, 23.30 civarında neyse, havalimanına iniyor. Bakıyor ortalık karışık. Hemen Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Televizyonda konuşurken diyor ki; 'Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten çıktığında beni haberdar etseydi ben de oraya gelirdim' diyor. Biz TV'den herkese çağrımızı yaptık sen de gelseydin. Niye gelmedin? Demek ki bundan sonra Kılıçdaroğlu'na iadeli, taahhütlü göndermemiz lazım. Bu kişi darbe olsa tankın üzerine ilk defa ben çıkarım diyen kişi. Bunlarda yürek diye bir şey yok. Kaçıp gider. 'Beyanatımı verdim darbelere karşı olduğumu söyledim' diyor" ifadelerini kullandı.



"KASETLE GELDİ YA KONTROLLÜ KOLTUK"



Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, utanmadan başka bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbe' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk. Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz" dedi.



"16 NİSAN, CHP'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİMİN DE GÜNÜDÜR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi bu ülkede alternatif siyaset üretemez" açıklamasında bulundu.



"BİR GÜN FETÖ'NÜN BORAZANLIĞINI, ERTESİ GÜN PKK SEVİCİLİĞİNE SOYUNAN PARTİ, CUMHURİYETİN PARTİSİ OLAMAZ"



Erdoğan, "Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için 'hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darp etmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur. 16 Nisan'dan sonra artık bu işler artık kolay olamayacak. Artık yüzde 15 ile başbakanlık koltuğuna oturmak yok" diye konuştu.



"DEMEK Kİ GAZİ MUSTAFA KEMAL TARAFSIZ DEĞİLDİ"



Yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmet İnönü hem CHP'nin Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı değil miydi? Senin geçmişinde bunlar var. Demek geçmişinden rahatsızsın. 'Böyle bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz' diyor. Demek ki Gazi Mustafa Kemal tarafsız değildi. İnönü tarafsız değildi. Böyle saçmalık olur mu? hizmette tarafız olacaksınız. Hizmette" ifadelerini kullandı.



"16 NİSAN TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle son verdi: "Mutlaka sandıklara gidip oylarınızı kullanın. Biz, 'söz de karar da milletindir' diye yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldır bu tür çalışmaların yapıldığını biliyorum. Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar. Yenikapı mitingi asla ölmedi, ölmeyecek. Sadece bu ruha layık olmayanlar, gidip kendilerine yakışan safha geçtiler o kadar."



Görüntü Dökümü:



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-Erdoğan'ın konuşması



-Mitinge gelenlerden genel detay görüntüler