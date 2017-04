Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Toplananlara Hitap Etti

Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan;



-"Artık Türkiye'nin inkişafında Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her anlamda, Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak, hiç endişeniz olmasın."



-(İdam konusu)"Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun için yaparız."







Mehmet İlkay ÖZER - Taner YENER / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum oylamasının ardından Tarabya'daki Huber Köşkü önünde bir araya gelenlere seslendi.



"YURT İÇİ, YURT DIŞI, İŞTE SANDIKLARI SİZ PATLATTINIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adeta yedi düvel saldırdı. Batı'nın nasıl saldırdığını gördünüz ama bütün bunlara karşı milletim dik durdu, bölünmedi, parçalanmadı. Yurt içi, yurt dışı, işte sandıkları siz patlattınız. Ama bilesiniz ki, bu bizim yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, işte şurada bir saat içinde toplandınız. Bu ne muhabbettir, bu ne büyük bir aşktır, bu nasıl bir sevdadır? Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz." dedi.



"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ, HABERİNİZ YOK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yüzde 50, yüzde 55, bazı yerlerde de yüzde 35'lerle seçim yaptığını, bugün yüzde 86 katılım ile seçim gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Böyle bir katılım var mı? Bunun yüzde 51 buçuğunu 'evet' aldı ve bazı televizyonlarda, aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok." ifadelerini kullandı.



"MİLLETİMİZ DE BURADA EL ELE VERDİ"



Bundan sonra birlikte yapacakları çok iş olduğunu belirten Erdoğan, bu işin iki safhasından ilkinin parlamento olduğunu söyledi. Anayasa Komisyonunda pet şişelerin fırlatıldığını anımsatan Erdoğan, "Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurula geldi, Genel Kurulda ne oldu? Hamdolsun, 339 ile Parlamentodan geçti, AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii, ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım'a ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular, gruplarına sahip çıktılar ve böylece Meclis'ten geçti. Şimdi sıra millette" dediklerine dikkati çekerek, "Milletimiz de burada el ele verdi." şeklinde konuştu.



"MİLLETE SOPA GÖSTERİLMEZ"



Halk oylamasını sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ne kadar güzel değil mi? Her şey yerini buluyor. 'Sıra millette.' dedik. Millet de görevini yaptı mı? Millete sopa gösterilmez. Gösterenler cevabını sandıkta aldı mı? Şimdi ben diyorum ki; AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisine gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle



Güneydoğu'da HÜDAPAR'a gönül veren kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR BU ÜLKEDE"



Güneydoğu'da çok ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnşallah bundan sonrası daha da iyi olacak. Fakat bu demek değildir ki, diğer siyasi partilere gönül verenlerden destek gelmedi. İnanıyorum ki onlardan da geldi ve böylece bu neticeyi yakaladık. Ama şimdi bundan sonra dedim ya vites büyüteceğiz ve yola öyle devam edeceğiz. İşimiz çok. Yapacağımız çok şey var bu ülkede."



"BİR HALK OYLAMASI DA ONUN İÇİN YAPARIZ"



Meydanda toplananların, "İdam isteriz" şeklindeki talepleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. 'Meydanlarda hep bununla karşılaştım.' diyeceğim. Zaten Sayın Bahçeli 'Ben desteklerim.' dedi. Sayın Yıldırım aynı şekilde... Fakat Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse, ben bunu onaylarım. Desteklemedi, o zaman yapacağımız şey ne? Bir halk oylaması da onun



için yaparız. Hiç endişe etmeyin, şimdi diyorum ki atmamız gereken adım, bugüne kadar hakikaten çok dik durdunuz. Siz 15 Temmuz'da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Şu Borsa İstanbul'da şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu ama siz yılmadınız kararlı bir şekilde yürüdünüz. Onun için Sarıyer hakikaten farklı bir diriliş hareketine imza attı ama dün Sarıyer Meydanı'nda ne dedim; 'Şu kalabalık bir işaret fişeğidir.' Anladınız mı ne demek istediğimi? Ona göre çok çalışacağız, çok çalışacağız ve işaret fişeğinin gereğini de halledeceğiz. Kardeşlerim ben bu muhabbetinize, bu sevginize gerçekten aynı karşılığı verememenin mahzunluğu içerisindeyim. Ama şunu unutmuyoruz; ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?"



"Bitmedi, az önce siz söylediniz şimdi beraber söyleyelim bakalım." diyen Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini vatandaşlarla birlikte söyledi.



