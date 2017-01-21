Dha İstanbul- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Selim Topal'ın Cenaze Törenine Katıldı (1)

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA



El Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Şehit Topal'ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'na götürüldü.



Görüntü Dökümü:



------------



-Cenaze töreninden görüntüler