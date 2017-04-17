Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın Mezarı Başında Düzenlenen Anma Törenine Katıldı (2)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24.

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın Mezarı Başında Düzenlenen Anma Törenine Katıldı (2)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılında, mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı

Topkapı'daki Anıtmezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törene, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı

Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Efe Özal'ın kızı Serra Özal elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.

Törenin sonunda  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın gelişi

-Anma töreninden görüntüler

-Erdoğan'ın taziyesini iletmesi

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