Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan Makam Aracını Durdurdu; Sevgi Gösterisinde Bulunanlarla Sohbet...
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12: 00 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıktıErdoğan'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12: 00 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıktı
Erdoğan'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Tarabya yokuşunda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları gören Erdoğan makam aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geçen Erdoğan, Ordu ve Giresun mitinglerine katılmak için Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket etti.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyunun Tarabya'dan çıkışı
Cumhurbaşkanının makam aracı içinden vatandaşlarla sohbet etmesi
Konvoyun yoldan detay görüntüsü