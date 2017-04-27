Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi Yeniden Denetim Sürecine Almaları En Hafif İfadesiyle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; (AKPM'nin 'siyasi denetim' kararı) Fransa olağanüstü hal şartlarında seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir darbe girişiminin ardından Türkiye aynı yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır."



Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen "Anayasa Mahkemesi 55.Yıl Kuruluş Yemeği"nde konuştu.



"BUGÜN BİR YERDE GÜVENLİK SORUNU VARSA ORADA ASIL SIKINTI ADALETİN OLMAYIŞIDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla üyesi sayısı değişen yeni yapısının ülkemize, kurumumuza haırlı olmasını diliyorum. Nufusu ve toprak büyüklüğü ne olursa olsun her toplumda adalet ihtiyacı kaçınılmazdır. Tarih boyunca adaletin tesisi ve hukukun işleyişi konusundaki uygulamalr çok farklı olmakla birlikte zamanla belirli ilkeler üzerinde mutabık kalınmıştır. Anayasa Mahkemeleri hukuk ile ilgili temel ilkelerin toplandığı anayasaları gözeten ve ihtilafları konusunda son sözü söyleyen kurumlardır. Adalet duygusunun zedelendiği, hukukun işlemez hale geldiği toplumsal bütünlüğü ayakta tutmak insanı yaşatmak mümkün değildir. bunu için ecdadımız 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' demiştir. Aynı şekilde bizim medeniyetimiz 'adalet mülkün temelidir' diyerek nasıl yaşatılacağını göstermiştir. Bugün bir yerde güvenlik sorunu varsa orada asıl sıkıntı adaletin olmayışıdır." dedi.







"ÜLKEMİZİN DEMOKRASİSİNİ SORGULAMASINA İZİN VEREMEYİZ"



"Bugün dünyamızın en büyük sorunu adlaetin işlemesi için ihdas edilen kuralların uygulanmasındaki çifte standarlar değil midir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörle mücadleyi kendi toplumunun güvenliği için hak görenlerin başkalarına geldiğinde farklı mülahazalar içine girmesi adaletsizlik değil midir? aynı şekilde siyasi ve ekonomik kuralları işlerine geldiği gibi uygulayanların yaptıkları işin adı adaletsizlik değil midir? Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde ibra etmiş bir ülkedir. Bunun için Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz. Türk milleti bir tercih ortaya koymuştur, herkes bu tercihe saygı göstermek zorundadır. Ülkemizin ve milletimizin bekası için yaptığımız fedakarlıkları anlamak istemeynlere elbette söyleyecek sözümüz vardır. Sırası geldiğinde milletimiz bu konuda son sözü söyleyen ülke olacaktır. Ama şu noktadan emin olunuz, milletimiz bu noktada her ne kadar bir karar verecekse bunu demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığndan taviz vermeden yapacaktır. Türkiye sözkonusu olduğunda riyakarlıkta sınır tanımayanlarda adlaeti zaten bekelmiyoruz. Ama hiç değilse kendi koydukları kurallara saygı göstermelerine biraz olsun ümit etmenin hakkımız olduğunu düşünüyorum. "



"TARİH EN BÜYÜK HAKEMDİR"



AKPM'nin 'siyasi denetim' kararına da değinen Erdoğan, "Fransa olağanüstü hal şartlarında seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir darbe girişiminin ardından Türkiye aynı yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır. Tarih en büyük hakemdir. Bugünler gelip geçecek ama herkesin doğruları ve yanlışları bir ibret vesikası olarak ortada kalacaktır. Biz Türkiye olarak doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



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