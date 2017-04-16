Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonları...
Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHAReferandumda Anayasa değişikliğinin sandıkta da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA
Referandumda Anayasa değişikliğinin sandıkta da onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak referandum da 'Evet' zaferinden dolayı tebrik ettikleri bildirildi. Katar Emiri Şeyh Temim ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Anayasa değişikliğinin tüm Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diledikleri kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk lider olmuştu. HAMAS'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in de, oyların sayılma sürecini bu akşam Tarabya'da izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik eden isimler arasında yer aldığı öğrenildi.