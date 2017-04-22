Dha İstanbul - Çocuklar Apronu Gezdi, Uçağa Bindi
Yer hizmeti şirketi olan HAVAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı.
Yer hizmeti şirketi olan HAVAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar hem Atatürk Havalimanı apronunu gezdiler hem de uçağa bindiler.
Atatürk Havalimanı apronunda bulunan HAVAŞ yer hizmetleri istasyonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkenliğine 70 çocuk katıldı. Atlasglobal Havayolları'nın park halindeki uçağına binen çocuklar, aileleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, burada havacılık hakkında bilgiler alarak, uçağın çeşitli bölümlerini gezdi.
Etkinlikle alakalı olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Havaş çalışanları ve onların çocuklarını havalimanıda konuk etti. Bugün amacımız henüz daha çocuk yaşta onlara havacılığa ilgi uyandırmak ve onların geleceğin havacısı yapmaktır. Bugün onlar için keyifli bir gün oldu" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Çocukların HAVAŞ istasyonunda eğlence görüntüleri
-Çocukların uçağa binişi
-Çocukların uçak içerisinde görüntüleri
-Toplu fotoğraf çektirmeleri
-HAVAŞ Genel Müdürü Kürşad Koçak'ın açıklamaları
-Detay görüntüler - İstanbul