Dha İstanbul - CHP'den Referandum İçin İhbar Hattı

İstanbul DHA



CHP İstanbul İl Başkanlığı, sandıklarda yaşanabilecek olası ihlallerle ilgili de il merkezinde bir kriz masası oluşturdu. 10 avukatın ve çok sayıda gönüllünün hazır bulunacağı kriz masası, vatandaşların sandıklarda karşılaştığı sorunlara müdahale edecek. İstanbullular sandıklarda karşılaştıkları sorunlarla ilgili 0545 565 19 23 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile 0212 245 00 25 numaralı destek hattını arayabilecek.



CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da, "Tek bir oyun bile peşine düşeceğiz. İstanbul'da yaklaşık 200 bin yol arkadaşımızla sandıklardayız. İstanbullular gönül rahatlığıyla oy kullansın. Siz sandığa gidin, biz oyunuza sahip çıkacağız" dedi.